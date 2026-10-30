Papa León XIV votó por correo en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Este viernes se conoció que el papa León XIV votó por correo en el marco de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice ejerció su derecho al voto como ciudadano de EE. UU. “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano y por ello se confirmó que “en consecuencia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.

León no ha expresado abiertamente afinidad por ninguna colectividad en especifico, lo que llena de expectativas su participación. “El Santo Padre expresó su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió el comunicado. Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.

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León XIV, constante en el voto

Robert Francis Prevost, nombre de pila del papa, figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones, según reconoció la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer en el diario Chicago Sun-Times.

De acuerdo con este medio, el pontífice, nacido en Chicago, realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Además se conoció que Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del papa se produce en un año en el que han evidenciado sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque, si de él dependiera, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.

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