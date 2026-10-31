Camuflada en melaza: llevaba base de coca escondida en una pimpina en la vía Cúcuta-Sardinata

Una revisión de rutina a un bus de transporte público que cubría la ruta Sardinata-Cúcuta terminó con un curioso hallazgo para las autoridades: una pimpina llena de melaza que escondía algo más que el dulce producto.

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El protagonista de esta historia fue identificado como Esteban Hernández Parada, de 51 años, oriundo de Bucaramanga, quien transportaba un recipiente plástico azul, sellado, junto con un morral negro en el que llevaba sus pertenencias.

Su viaje fue interrumpido en el sector La Alejandra, en el kilómetro 55 de esta vía intermunicipal, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander adelantaban labores de registro y control a los pasajeros de un bus.

Sentado en la parte trasera del vehículo, Hernández fue requerido por los policías para que descendiera y abriera el recipiente. Mientras otros uniformados requisaban a los demás pasajeros, dos se quedaron inspeccionando la pimpina del hombre.

De inmediato notaron que algo no estaba bien, tanto por el peso del recipiente como por los grumos extraños que flotaban en su interior cuando lo iluminaron. Hernández aseguraba que se trataba de melaza. Además, mantenía una actitud sospechosa y respondía poco a las preguntas que le hacían.

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El hombre manifestó que viajaba hacia Cúcuta y que la miel que transportaba la había producido en Campo Dos, Tibú. Sin embargo, al ser interrogado sobre su procedencia, aseguró que venía de La Ye de Astilleros, en El Zulia.

Ante las sospechas, los uniformados trasladaron al hombre y el recipiente a las instalaciones policiales. Allí, con ayuda de una cuchara de madera, revolvieron la mezcla hasta extraer parte del material sólido que flotaba en ella.

Por sus características de olor y peso, los policías sospecharon que se trataba de base de coca. Para ese momento, Hernández no pudo hacer más que cubrirse el rostro con las manos mientras las autoridades continuaban con la inspección.

Con un cuchillo rompieron parte de la pimpina y descubrieron que la cantidad de sustancia escondida no era poca. Tras confirmar que se trataba de base de coca, separaron el estupefaciente de la melaza y procedieron a pesarlo.

“Logramos la captura en flagrancia de un hombre de 51 años, quien transportaba 4.600 gramos de base de cocaína, ocultos en una pimpina plástica que contenía melaza en su parte superior, presuntamente con intención de evadir los controles policiales”, manifestó el coronel William Moncada, subcomandante de la Policía de Norte de Santander.

El hombre ahora enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y permanece a disposición de las autoridades competentes.

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