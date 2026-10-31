Precio de la gasolina y el diésel mantendrán sus tarifas en noviembre: así quedaron

Los conductores y propietarios de vehículos en Colombia no tendrán que asumir incrementos en los precios de la gasolina corriente y el ACPM durante noviembre. El Gobierno nacional decidió mantener sin modificaciones las tarifas de referencia de ambos combustibles, una medida que comenzará a regir el primero de noviembre y que fue anunciada por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda.

La determinación quedó formalizada mediante la actualización de las resoluciones correspondientes. Con ella, el Ejecutivo busca evitar que las variaciones externas del mercado de combustibles se traduzcan en mayores gastos para los consumidores y las actividades económicas que dependen del transporte.

El costo de mantener congelados los precios será cubierto mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). De acuerdo con las estimaciones oficiales, este mecanismo deberá asumir un esfuerzo fiscal de aproximadamente $15.500 millones durante noviembre para compensar las diferencias y evitar aumentos en las tarifas.

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¿Cuáles son los precios de la gasolina y el ACPM en noviembre?

En las 13 principales ciudades del país, el galón de gasolina corriente tendrá un precio promedio de referencia de $15.886. Entre las tarifas establecidas se encuentran Bogotá, con $16.331; Villavicencio, con $16.431; Medellín, con $16.251, y Pasto, donde el valor será de $13.920.

Para el ACPM, el promedio de referencia en las principales capitales permanecerá en $11.320 por galón. Sin embargo, los valores presentan diferencias entre ciudades: en Bogotá llegará a $11.616, en Cali será de $11.763 y en Cúcuta se ubicará en $9.486.

Las autoridades precisaron que estos valores constituyen referencias para las estaciones de servicio, por lo que los precios finales pueden registrar variaciones menores dependiendo de la ubicación y las condiciones particulares de cada municipio. La estabilidad anunciada busca ofrecer previsibilidad a los usuarios y evitar mayores presiones sobre los costos de movilización y producción.

¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia durante diciembre?

Aunque la decisión garantiza que noviembre transcurrirá sin incrementos en los combustibles, todavía no existe una definición sobre lo que ocurrirá en diciembre. El Gobierno señaló que revisará la continuidad de la medida teniendo en cuenta el comportamiento internacional del petróleo y la capacidad fiscal disponible.

La incertidumbre cobra especial relevancia ante la llegada de diciembre, un periodo en el que los hogares suelen enfrentar mayores compromisos económicos. A esto se suman las políticas de austeridad que viene implementando el Gobierno, un factor que mantiene abierta la posibilidad de que se reconsideren los precios de los combustibles para el último mes del año.

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