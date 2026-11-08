Aclaran el origen de explosión en el barrio Prados del Este, de Cúcuta: esto se sabe

En horas de la noche de este domingo, 8 de noviembre se registró un estruendo preveniente de un establecimiento comercial del barrio Prados del Este, en Cúcuta.

El hecho generó zozobra en la comunidad, debido a las situaciones de inseguridad que se han venido presentando en la capital nortesantandereana. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó que el suceso obedeció a la explosión de un cilindro de gas al interior de un reconocido restaurante de comida asiática de la ciudad.

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No obstante, se desconoce si empleados del lugar resultaron afectados.