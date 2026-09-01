Cinco medallas ganaron los tenimesistas cucuteños en el ITTF Youth Contender de Montería

El tenis de mesa de Norte de Santander vive un gran momento deportivo este 2026, con las nuevas promesas.

Después de la gran actuación en el Panamericano de Houston, Texas, hace dos semanas, donde Luciana Contreras y Antonella Rodríguez lograron una medalla de plata y una de bronce, las deportistas continúan obteniendo buenos resultados.

El pasado fin de semana, en Montería se llevó a cabo la parada internacional de ITTF Youth Contender en las categorías U-11, U-13, U-15, U-17 y U-19, en damas y varones, donde los tenimesistas rojinegros obtuvieron cinco medallas, cuatro en sencillos y una en dobles mixtos.

Los resultados de los nortesantandereanos son muestra del trabajo y la dedicación de querer salir adelante con el apoyo incondicional de sus padres, principales patrocinadores.

En Montería no fue la excepción para que Luciana Contreras, Antonella Rodríguez, Dana Carvajal y Miguel Labrador dejaran en alto el nombre de Colombia y el departamento.

En la categoría U-11, Luciana, que ya había sido campeona de este torneo en 2025, volvió a repetir título, mientras que la subcampeona fue Antonella Rodríguez del registro de la antioqueña de tenis de mesa.

Contreras, para hacerse con el primer lugar, derrotó (3-1) a la venezolana Miranda Velásquez con marcadores de (11-5, 13-11, 8-11, 11-7). Luego le ganaría a la paisana Antonella Rodríguez 3-0, con un triple (11-7) y, finalmente, a Simona Forero 3-0, con parciales de (11-8, 11-2, 11-8).

Por su parte, Antonella Rodríguez, poseedora de la medalla de plata, se impuso ante Simona Forero 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) y Miranda Velásquez 3-2, con marcadores de (10-12, 11-7, 8-11, 11-9, 11-9), perdiendo únicamente contra Luciana Contreras.

Le puede interesar: Antonella Rodríguez, bronce en dobles en el ITTF de las Américas y Luciana Contreras llegó a cuartos de final en sencillos

Dos preseas más

Las actuaciones de los cucuteños no pararían ahí; en la categoría U-15 femenino, Dana Carvajal también mostró su talento y capacidad en la pista, logrando la medalla de bronce, al caer en la ronda de semifinales.

Carvajal, en fase de grupos, venció a las colombianas Valery Rueda 3-0, con parciales de (11-8, 11-4, 11-5). En el segundo partido se impuso sobre Natalia Mancipe 3-0, con parciales de (11-5, 11-7, 11-1).

En dieciseisavos de final, derrotó a María Fuentes 3-0, con marcadores (11-9, 11-5, 11-9). En la ronda de cuartos de final, la rojinegra enfrentó a Evelyn Pineda 3-1, con parciales de (10-12, 11-4, 11-6, 11-4), y en semifinales cayó ante Mariana Mancera 3-1, con parciales de (11-9, 9-11, 11-9, 13-11).

En la rama masculina U-15, brilló Miguel Labrador, con dos medallas, plata en sencillos y mixtos con Dana Carvajal.

En la competencia individual, en la fase de grupos, el primer partido lo ganó por (W.0). En el segundo se impuso 3-1 sobre Miguel Vanegas por (11-6, 11-2, 11-13, 11-4).

Para la siguiente ronda de treintaidosavos de final, derrotó a Emiliano Huérfano, con parciales de (11-8, 11-6, 11-5). En dieciseisavos de final, doblegó a Thomas Villalobos 3-0, por marcadores de (11-8, 11-4, 11-4).

Le puede interesar: La gimnasta Valentina Noriega destacó por Norte de Santander en el Mundial de Aeróbic de España

La seguidilla de victorias continuaría en los cuartos de final y semifinal, dejando en el camino, en primera instancia, a Juan Echavarría, al vencerlo 3-0, con marcadores de (11-1, 11-5, 11-7). En semifinal se desharía de Jerónimo Muñoz 3-2, en un partido cerrado, que se extendió hasta el quinto set.

Labrador inició perdiendo la primera manga (11-13). Después, el cucuteño tomaría un segundo aire, ganaría la segunda (11-8); en la tercera volvería a ceder terreno perdiendo (10-12), pero en las dos últimas se jugó el todo por el todo para no dejar escapar el pase a la final e imponerse con doble (11-7).

En la final, se midió ante Ricky Tan Li, con el que cayó 3-1. Los dos primeros sets los perdió (6-11, 11-8). Sin embargo, Labrador reaccionó en la tercera manga ganando por (11-5), acortando distancias, pero su contrincante, con más precisión en su juego, se impondría en los dos sets siguientes (11-8, 13-11), colgándose así la medalla de oro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .