Muere famoso luchador a los 40 años: había disputado su último combate un día antes

El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras conocerse el fallecimiento de Benjamin Satterley, reconocido deportivamente como PAC o “Jungle Pac”, a los 40 años. La empresa All Elite Wrestling (AEW) confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, apenas un día después de su última aparición sobre el cuadrilátero.

La muerte del luchador británico generó conmoción entre sus compañeros, organizaciones y aficionados de diferentes países. Satterley había cumplido 40 años el pasado mes de agosto y todavía se encontraba activo en la competencia profesional.

Su último combate tuvo lugar el sábado 26 de septiembre de 2026, durante el evento All Out 2026 de AEW, celebrado en la NOW Arena de Illinois. PAC disputó una de las peleas estelares de la jornada por el Campeonato Nacional de AEW frente al mexicano Andrade ‘El Ídolo’. El británico terminó derrotado.

Horas después de su presentación, la organización confirmó su fallecimiento durante la tarde del domingo. Hasta el momento, AEW no ha informado las causas de su muerte.

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Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su carrera como luchador profesional en 2004. Durante más de dos décadas se convirtió en una figura reconocida internacionalmente gracias a su estilo de alto vuelo, sus movimientos acrobáticos y su capacidad técnica dentro del ring.

Antes de llegar a AEW, tuvo una destacada etapa en WWE, donde compitió bajo el nombre de Neville. Allí conquistó el WWE Cruiserweight Championship y el NXT Tag Team Championship, antes de abandonar la compañía en 2018.

En 2019 se incorporó a All Elite Wrestling, organización en la que terminó consolidándose como uno de sus luchadores más reconocidos. Durante su trayectoria en AEW consiguió varios campeonatos, entre ellos el AEW International Championship y el AEW World Trios Championship, este último junto a los mexicanos Penta Zero Miedo y Rey Fénix.

La organización lamentó profundamente su muerte y envió un mensaje a sus allegados y seguidores.

“Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”, manifestó AEW tras confirmar la noticia.

La inesperada partida de PAC deja un vacío en la lucha libre profesional y pone fin a la trayectoria de un deportista que durante más de 20 años llevó su particular estilo a escenarios de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo.

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