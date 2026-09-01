La gimnasta Valentina Noriega destacó por Norte de Santander en el Mundial de Aeróbic de España

Aunque a veces no se logra ganar todo en la gimnasia, este deporte sigue demostrando que es una de las disciplinas individuales que más representa a Norte de Santander en las competencias nacionales e internacionales.

La semana pasada, la gimnasta colombo-venezolana Valentina Noriega participó en el XIX Campeonato Mundial de Aeróbic, que se llevó a cabo en Pamplona, España.

Al torneo, Colombia asistió con cinco deportistas: tres damas y dos varones. El equipo estuvo integrado por Ana María Barbosa, Natalia Torres, Valentina Noriega, Wilfredo Guzmán y Sebastián Rodríguez.

En la competencia femenina, la mejor clasificada por Colombia fue Valentina Noriega, quien ocupó el puesto 37 entre 75 participantes, con un puntaje de 17.600.

La gimnasta, perteneciente a la Liga Nortesantandereana de Gimnasia, obtuvo en la presentación de su rutina una calificación de 2.800 en dificultad, 8.300 en arte y 6.500 en ejecución, para un total de 17.600 puntos.

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Por su parte, Natalia Barbosa terminó en el puesto 69, con un puntaje de 15.600, mientras que Natalia Torres ocupó la casilla 74, con 14.700.

El oro fue para la rusa Anastasia Dmitrieva, quien obtuvo un puntaje de 20.550, con calificaciones de 3.600 en dificultad, 9.300 en arte y 7.850 en ejecución.

La medalla de plata se la colgó la ucraniana Anastasia Kurashvili, al sumar 20.500 puntos, con calificaciones de 3.400 en dificultad, 9.350 en arte y 7.700 en ejecución.

El bronce fue para la griega Vasileia Faidra, con una calificación de 19.950, producto de 3.300 puntos en dificultad, 9.250 en arte y 7.400 en ejecución.

El cuarto lugar fue para la francesa Maelys Lenclos, con 19.750 puntos, mientras que la quinta posición la ocupó Ayse Onbasi, de Turquía, con un total de 19.650.

De acuerdo con estos resultados, la presentación de Valentina Noriega fue destacada y estuvo cerca de conseguir una mejor posición. Los puntos que dejó escapar se dieron principalmente en las notas de dificultad y ejecución, donde las mejores competidoras obtuvieron calificaciones superiores. Una mejor puntuación en estos aspectos le habría permitido escalar posiciones en la clasificación.

En la categoría masculina, Sebastián Rodríguez se ubicó en la casilla 44, con 16.800 puntos, mientras que Wilfredo Guzmán terminó en el puesto 51, con 14.650.

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