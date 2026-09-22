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¡A dar la sorpresa! Colombia buscará tumbar a Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20
La Selección Colombia se enfrenta este miércoles con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20 femenino.
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gcontreras
Valerin Loboa, Colombia vs. Corea del Norte.
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Martes, 22 de Septiembre de 2026

¿Dará la sorpresa?  Colombia afronta el reto más difícil en la Copa del Mundo femenina Sub-20 que se celebra en Polonia; este miércoles se enfrentará, en las semifinales, con Corea del Norte, la vigente campeona, invicta y favorita al título.

El juego comenzará a las 11:30 a.m. entre dos selecciones que ya tienen un antecedente en esta cita orbital: en el cierre de la fase de grupo, las asiáticas propinaron una goleada 3-0 a las sudamericanas, que buscarán llegar por primera vez a una final de un Mundial de esta categoría.

Lea aquí: ¡A semifinales! Colombia eliminó a Nigeria en el Mundial Sub-20 femenino

El choque tiene como favorito al triunfo al elenco coreano, que a lo largo del campeonato a dominado con holgura y sin recibir siquiera un gol. En su exitoso caminar en Polonia registraron victorias en la primera fase ante Portugal (2-0), Costa Rica (4-0) y Colombia (3-0). En los octavos de final despacharon a Japón (2-0) y en los cuartos a Canadá (2-0).

Trece goles a favor y ninguno en contra demuestran el potencial a nivel defensivo y ofensivo del equipo dirigido por Han Chol-hak.

Las norcoreanas están en el podio de máximas ganadoras de esta competencia –compartiendo podio con Estados Unidos y Alemania- con tres coronas: Rusia 2006, Papúa Nueva Guinea 2016 y Colombia 2024.

En el actual certamen, Corea del Norte cuenta con una de las goleadoras: Choe Yon A con cinco tantos al igual que la española Pau Comendador y la argentina Annika Paz.  Asimismo, es uno de los equipos que más remates tiene el torneo con 116 en sus cinco presentaciones previas  y uno de los de mayor precisión en sus pases (85%).

A dar el batacazo

Con valentía, Colombia buscará romper todas las predicciones y entrar a la disputa del título. Carlos Paniagua, director técnico del combinado nacional, tendrá que armar un once con dos sensibles bajas por acumulación de tarjetas amarillas: la de la volante y capitana Juana Ortegón, y la de la extrema y lateral Síntia Cabezas.

Estas dos ausencias se suman a la de la atacante Maithé López, quien salió de la convocatoria por una lesión en la rodilla durante el juego ante Polonia por los octavos de final (1-0).

Quien sí está habilitada es la lateral Lina Arboleda luego de pagar tres fechas de sanción por una roja en el duelo ante Portugal (0-0), por la fase de grupos.

“Ahora estamos entre las cuatro mejores selecciones del mundo y somos el único equipo sudamericano, porque, desafortunadamente, Brasil quedó eliminado. Estamos representando a Colombia, pero también a toda Sudamérica", comentó Paniagua, subcampeón del mundo Sub-17 en el Mundial de India 2022.

Colombia-Vs-Corea-del-Norte-Mundial-sub20-2026. Foto: FCF.

A nivel ofensivo, Colombia fija sus esperanzas en Valerin Loboa, delantera que en los cuartos de final (1-0 ante Nigeria) marcó el gol de la clasificación.

En defensa, las centrales María Fernanda Viáfara y Mariana Martínez están obligadas a tener cautela y concentración ante un equipo asiático que juega preferiblemente por el carril central y busca herir con reiterados centros. De igual forma el trabajo de las volantes de primera línea Isabel Weiner y Brenda Cardona, quien reemplazaría a Ortegón.

En el partido de fase de grupos, Corea se impuso con un tanto de media distancia y dos penales. Fue un equipo pragmático, con buena técnica, posicionamiento en campo rival y variantes en lo ofensivo.

En la otra llave, España e Italia se enfrentan a partir de las 8:00 p.m.

Colombia intentará instalarse por primera vez en la final recordando que en Alemania 2010 fue derrota en las semifinales por Nigeria (1-0).

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