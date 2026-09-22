¡A dar la sorpresa! Colombia buscará tumbar a Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20

A nivel ofensivo, Colombia fija sus esperanzas en Valerin Loboa, delantera que en los cuartos de final (1-0 ante Nigeria) marcó el gol de la clasificación.
En defensa, las centrales María Fernanda Viáfara y Mariana Martínez están obligadas a tener cautela y concentración ante un equipo asiático que juega preferiblemente por el carril central y busca herir con reiterados centros. De igual forma el trabajo de las volantes de primera línea Isabel Weiner y Brenda Cardona, quien reemplazaría a Ortegón.
En el partido de fase de grupos, Corea se impuso con un tanto de media distancia y dos penales. Fue un equipo pragmático, con buena técnica, posicionamiento en campo rival y variantes en lo ofensivo.
En la otra llave, España e Italia se enfrentan a partir de las 8:00 p.m.
Colombia intentará instalarse por primera vez en la final recordando que en Alemania 2010 fue derrota en las semifinales por Nigeria (1-0).
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