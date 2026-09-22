¡A dar la sorpresa! Colombia buscará tumbar a Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20

¿Dará la sorpresa? Colombia afronta el reto más difícil en la Copa del Mundo femenina Sub-20 que se celebra en Polonia; este miércoles se enfrentará, en las semifinales, con Corea del Norte, la vigente campeona, invicta y favorita al título.

El juego comenzará a las 11:30 a.m. entre dos selecciones que ya tienen un antecedente en esta cita orbital: en el cierre de la fase de grupo, las asiáticas propinaron una goleada 3-0 a las sudamericanas, que buscarán llegar por primera vez a una final de un Mundial de esta categoría.

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El choque tiene como favorito al triunfo al elenco coreano, que a lo largo del campeonato a dominado con holgura y sin recibir siquiera un gol. En su exitoso caminar en Polonia registraron victorias en la primera fase ante Portugal (2-0), Costa Rica (4-0) y Colombia (3-0). En los octavos de final despacharon a Japón (2-0) y en los cuartos a Canadá (2-0).

Trece goles a favor y ninguno en contra demuestran el potencial a nivel defensivo y ofensivo del equipo dirigido por Han Chol-hak.