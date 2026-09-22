Juan Sebastián Molano celebró en la primera etapa del CRO Race 2026

Uno de los mejores velocistas en la historia del ciclismo colombiano de ruta, Juan Sebastián Molano, volvió a celebrar. Este martes, el deportista del UAE Team se quedó con la primera etapa de la CRO Race 2026, que se disputa en Croacia.

El ciclista boyacense de 31 años fue el mejor de una jornada de 167 kilómetros entre Split y Seget Donji, con un perfil mayoritariamente plano, gracias a un tiempo de 3:58:06" imponiéndose en los metros finales sobre Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Tim Torn (Lidl-Trek).

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“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y en el tramo final Rui estuvo muy increíble, me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint”, comentó Molano.

El colombiano alcanzó su victoria 29 a nivel profesional, y segunda en Croacia puesto que ya había triunfado en 2024, gracias a un ataque a menos de 300 metros de la meta.