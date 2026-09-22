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Juan Sebastián Molano celebró en la primera etapa del CRO Race 2026
En Croacia, el velocista del UAE Team se impuso en el sprint final de la etapa inaugural.
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gcontreras
Juan Sebastián Molano, CRO Race.
La opinión
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Martes, 22 de Septiembre de 2026

Uno de los mejores velocistas en la historia del ciclismo colombiano de ruta, Juan Sebastián Molano, volvió a celebrar. Este martes, el deportista del UAE Team se quedó con la primera etapa de la CRO Race 2026, que se disputa en Croacia.

El ciclista boyacense de 31 años fue el mejor de una jornada de 167 kilómetros entre Split y Seget Donji, con un perfil mayoritariamente plano, gracias a un tiempo de 3:58:06" imponiéndose en los metros finales sobre Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Tim Torn (Lidl-Trek).

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“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y en el tramo final Rui estuvo muy increíble, me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint”, comentó Molano.

El colombiano alcanzó su victoria 29 a nivel profesional, y segunda en Croacia puesto que ya había triunfado en 2024, gracias a un ataque a menos de 300 metros de la meta.

“Ataqué bastante pronto, a unos 300 metros de la meta, así que fue un sprint largo y sentí que Magnier se acercaba rápidamente al final. Por suerte, tuve fuerzas suficientes para aguantar. Es una gran manera de empezar la carrera y una victoria que podemos disfrutar todos juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia y podemos luchar por la clasificación general también con Tim Wellens”, subrayó Molano, quien desde el otro año correrá en el Intermarché.  

En la competencia también está el cafetero Daniel Felipe Martínez (Bora RedBull), que terminó en el puesto 37 con el mismo tiempo del lote principal.

La carrera en territorio croata tiene como favoritos a Tim Wellens (UAE Team), Antonio Tiberi (Bahrain) y Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

El evento tiene un recorrido total de 940 kilómetros en un total de seis etapas. Hoy, Molano partirá vestido con la camiseta roja de líder en la segunda jornada que será entre Biograd na Moru hasta Novalja con un tramo de 114.5 kilómetros.

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