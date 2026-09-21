La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
La colombiana Tatiana Calderón hace historia en el Nascar Brasil
La piloto colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en el Nascar Brasil tras imponerse en el Óvalo de Curvelo, el reciente fin de semana.
Authored by
gcontreras
Tatiana Calderón, piloto colombiana.
La opinión
La Opinión
Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Nunca antes una mujer había ganado en la categoría general de Nascar Brasil hasta la jornada del domingo. La piloto colombiana Tatiana Calderón, con el equipo SG28 Racing, triunfó en el Óvalo de Curvelo en la región de Minas Geirais. 

A bordo de su Ford Mustang, la deportista bogotana fue la vencedora tras 57 vueltas imponiéndose sobre Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports) y Ricardo Mauricio (Cavaleiro by Pole) con un tiempo total de 33:56.418. 

Lea aquí: Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander

“Es difícil poner en palabras lo que significa este momento. El fin de semana comenzó complicado, pero eso nos obligó a trabajar muchísimo como equipo para recuperar el rendimiento del auto. Después de clasificar atrás y terminar en el top 5 en la primera carrera, sabíamos que teníamos una oportunidad en la segunda. Cuando el líder perdió el control, pude reaccionar bien y aprovechar para tomar la primera posición”, comentó Calderón, de 33 años. 

Tatiana, cara del automovilismo femenino en el país, inició en la posición 15 y, con estrategia, gallardía y atrevimiento, escaló puestos hasta terminar cuarta en la primera carrera. En la segunda, aprovechando un error en la cabeza de carrera, tomó la primera posición. 

La cafetera se defendió con categoría pese a los ataques de Malinowski y curva a curva pudo capotear el liderato hasta la vuelta final. 

“Estoy muy orgullosa de todo el equipo y de lo que hemos conseguido juntos después de las dificultades del inicio de la temporada. Hacer historia como la primera mujer en ganar una carrera de Nascar Brasil es algo que recordaré para siempre”, subrayó la bogotana, que este año ganó en el GT Challenge de las Américas que se disputó en Guyana.

La victoria le permitió ingresar a la ronda de play-offs, que tendrá inicio en el autódromo de Chapecó, el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre. Tras ello, los seis mejores irán a una última ronda de tres carreras en Brasilia entre 28 y 29 de noviembre. 

La próxima presentación de la colombiana será en el GT Challenge de las Américas con la parada de Puebla (México) entre el 3 y 4 de octubre con el equipo Nacent Racing. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Comandante Denor
Comandante Denor
Las estrategias del nuevo comandante del Denor para recuperar la seguridad en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Capturas y Linchamientos
Capturas y Linchamientos
Con capturas e intentos de linchamiento se combaten los atracos en Cúcuta
La Opinión
Presupuesto. / Foto: archivo
Presupuesto. / Foto: archivo
PGN 2027 de De la Espriella incorpora 8.926 cargos adicionales y el costo de nómina aumenta 6,7%
Leonardo Favio Oliveros