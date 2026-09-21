La colombiana Tatiana Calderón hace historia en el Nascar Brasil

Nunca antes una mujer había ganado en la categoría general de Nascar Brasil hasta la jornada del domingo. La piloto colombiana Tatiana Calderón, con el equipo SG28 Racing, triunfó en el Óvalo de Curvelo en la región de Minas Geirais.

A bordo de su Ford Mustang, la deportista bogotana fue la vencedora tras 57 vueltas imponiéndose sobre Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports) y Ricardo Mauricio (Cavaleiro by Pole) con un tiempo total de 33:56.418.

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“Es difícil poner en palabras lo que significa este momento. El fin de semana comenzó complicado, pero eso nos obligó a trabajar muchísimo como equipo para recuperar el rendimiento del auto. Después de clasificar atrás y terminar en el top 5 en la primera carrera, sabíamos que teníamos una oportunidad en la segunda. Cuando el líder perdió el control, pude reaccionar bien y aprovechar para tomar la primera posición”, comentó Calderón, de 33 años.

Tatiana, cara del automovilismo femenino en el país, inició en la posición 15 y, con estrategia, gallardía y atrevimiento, escaló puestos hasta terminar cuarta en la primera carrera. En la segunda, aprovechando un error en la cabeza de carrera, tomó la primera posición.