Indicadores de Jeremías | El triunfo de Lula en Brasil

El triunfo de Lula en Brasil

Luiz Inacio Lula da Silva ganó en segunda vuelta, el pasado domingo, las elecciones en Brasil enfrentado al derechista Flavio Bolsonaro y será presidente de esa nación en un cuarto período. Con un liderazgo formado en el movimiento sindical, Lula es una de las figuras más sobresalientes de la izquierda en América Latina. Se considera que su triunfo le despeja el rumbo a la democracia en el hemisferio. Las políticas sociales aplicadas por Lula en el Brasil han mejorado las condiciones de vida de sus habitantes, con reducción de la pobreza y reconocimiento de los derechos que generan bienestar general.

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Donamaris Ramírez Lobo, de nuevo en la política regional

El ejercicio laboral de Donamaris Ramírez Lobo ha tenido mayor énfasis en la comunicación social. Desde allí ha incursionado en lo público, con protagonismo en la política. Su nombre ha estado en las barajas electorales y fue elegido alcalde de Cúcuta para el período 2012-2015. Estuvo de candidato a la Cámara de Representantes. Su participación en los medios de información ha sido constante y actualmente dirige un canal de televisión que cuenta con una audiencia bien numerosa. De cara a las elecciones de 2027 Donamaris Ramírez es uno de sus actores, no propiamente como candidato sino como promotor de propuestas, aunque voceros de algunos sectores le han insistido en que le apueste de nuevo a la Alcaldía, sobre lo cual todavía no ha decidido nada.

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La partida de Laura Cabrera Villamizar

Nacida en Cúcuta, hija del matrimonio entre Manuel Guillermo Cabrera y María Claudia Villamizar, con 29 años de edad, la semana pasada falleció en Bogotá Laura Cabrera Villamizar. Estudió Derecho y mantuvo una relación de solidaridad en su entorno social. Con especial dedicación, Laura promovió la lucha y prevención del cáncer de ovario y visibilizó en medios de comunicación como Times Square en New York y la Caracol Radio la importancia de esa enfermedad y el impacto sobre la vida de las mujeres. Su temprana partida ha suscitado sentimientos de tristeza y nostalgia. Condolencias y fortaleza a sus padres y familiares, con reconocimiento del legado que deja

Conectados con la inclusión en el municipio de El Zulia

El pasado 22 de octubre el programa Conectados con la inclusión, de la Secretaría de Fronteras, que se transmite por la emisora Norte Stereo, de la Gobernación de Norte de Santander, se emitió desde el municipio de El Zulia, caracterizado por su producción agropecuaria. Dando a conocer sus experiencias de emprendedores participaron, Óscar Ferney Silva Díaz, de Mokar Express; Angie Gabriela Ortega, de Alea Makeup; Yordan Daniel Pérez, Apícola LLanes El Cañahuate y María Fernanda Coronado, de María C Bisutería Crochet. También intervinieron Víctor Méndez Monsalve, director ejecutivo de Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Óscar Ureña, secretario de Educación, Cultura y Turismo de El Zulia, y Martha Montoya, coordinadora de Conectados con la Inclusión para conocer los avances y resultados del proceso de acompañamiento a los emprendedores. “Sus testimonios son reales y reflejan que emprender no significa tener camino resuelto. Significa aprender, superar dificultades, aprovechar las oportunidades y continuar avanzando”, se concluyó.

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