Revelan chats en los que Eva Ferrer alertó a Gustavo Petro sobre presunta corrupción de Agmeth Escaf y Mario Fernández

Un informe pericial de informática forense revelado por la revista Semana expuso las conversaciones privadas que sostuvieron la exconsejera presidencial Eva Ferrer y el presidente Gustavo Petro entre octubre de 2022 y agosto de 2026. El expediente de mensajería recopilado a través de la aplicación LINE detalla cómo la exfuncionaria española, quien fuera amiga personal de la exprimera dama Verónica Alcocer, alertó repetidamente al mandatario sobre supuestas anomalías de contratación, acoso laboral y manejos irregulares en el entorno del poder ejecutivo.

Los mensajes salpican de manera directa al exrepresentante y actual senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, así como al exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama.

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Alertas de corrupción, presiones en contratos y el 'mobbing' interno

Los señalamientos de Ferrer iniciaron formalmente el 31 de mayo de 2023, cuando advirtió al jefe de Estado sobre investigaciones periodísticas en marcha que involucraban el presunto "reparto de cargos" por parte de Escaf y Fernández Alcocer.

Semanas más tarde, el 14 de junio de 2023, la exconsejera denunció estar siendo víctima de un entorno hostil para aislarla del gobierno. “Mario está ahí jodiendo y yo intentando protegernos. Siento que me están haciendo un mobbing por parte de Mario para sacarme de su entorno porque yo no apruebo”, le escribió.

Ferrer aseveró que su distanciamiento de Alcocer obedeció a su rotunda negativa a permitir que Fernández Alcocer y Escaf intervinieran en las decisiones y contratos de la Consejería, citando intenciones específicas sobre entidades como la compañía de gas de Barranquilla.

Ante las advertencias de la funcionaria, la respuesta del mandatario fue tajante: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”, a lo que Ferrer replicó: “¡Esos dos son corruptos por todos lados! Y se están aprovechando de ella”.

En esa misma línea, Ferrer criticó la transformación de la ex primera dama, señalando que el ejercicio del poder la había vuelto "una tirana", a lo que el presidente contestó con la frase: “Ajá. El poder envenena”.

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Reclamaciones presupuestales, Ecopetrol y la sombra de los 'Tres Tenores'

El quiebre definitivo de Ferrer con la administración derivó en su renuncia, condicionada según su testimonio por presiones del empresario catalán Manel Grau. Posteriormente, las comunicaciones entre Ferrer y Petro continuaron con reclamos económicos y laborales.

La exconsejera denunció el impago de cobros pendientes por $640 millones correspondientes a sus servicios durante la campaña de 2022 y la logística de la posesión presidencial.

Asimismo, la exfuncionaria recriminó la falta de respaldo gubernamental para la financiación del libro fotográfico Colombia, más allá de la memoria. Ferrer señaló que tras ser remitida por Petro a gestionar apoyos ante el Banco Agrario y Ecopetrol, ambas entidades negaron el patrocinio: “Me suena a Mario Fernández y familia Alcocer”, reprochó.

Un proceso de conciliación citado para el 14 de septiembre de 2026 en la Cámara de Comercio de Bogotá para saldar las acreencias de $640 millones fracasó debido a la inasistencia de Alcocer y Grau.

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Ruptura total con Petro e investigación en la Fiscalía

El vínculo entre la exconsejera y el presidente colapsó definitivamente en agosto de 2026 tras la filtración de audios de la exfuncionaria. En los chats, Petro la acusó directamente de atacar a la madre de sus hijos: “Decidiste ver cómo golpeabas a la mamá de mis hijos. Nunca he podido entender por qué una persona puede odiar y destruir”. Ferrer rechazó la acusación replicando que llevaba cuatro años recibiendo agresiones del entorno de la ex primera dama.

Las revelaciones contenidas en el peritaje forense reafirman lo expresado públicamente por Ferrer, quien identificó a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y Manel Grau como los “Tres Tenores” que ejercían influencia sobre las decisiones del despacho de la primera dama.

Tras el destape de estos chats, la Fiscalía General de la Nación ratificó la apertura de indagaciones preliminares para verificar la veracidad de los hechos e inferir si existió responsabilidad penal.

Tomado de El Colombiano.

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