Entre inseguridad y sangre: oscuro crimen en la vía a Carmen de Tonchalá, Cúcuta

Solamente una gorra beisbolera aplastada, junto a un enorme charco de sangre seca, quedó como rastro de un violento crimen que vuelve a sacudir la vía que comunica el Anillo Vial Occidental con el corregimiento Carmen de Tonchalá.

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En esta oportunidad, en medio de una oleada de inseguridad y violencia que ha afectado este desolado camino durante los últimos meses, se trató de un asesinato a disparos que dejó un panorama escalofriante para los habitantes de Los Mangos.

Esta urbanización tiene su entrada ubicada a apenas 650 metros de distancia del acceso a esta vía por el Anillo Vial Occidental. Precisamente, frente a la entrada de Los Mangos, con el letrero que da la bienvenida como telón de fondo, quedó el cadáver.

En la noche del pasado viernes, 18 de septiembre, transeúntes del sector notaron el cuerpo en mitad de la carretera. Se trataba de un hombre, de unos 30 años, que se encontraba completamente ensangrentado luego de recibir varios impactos de bala.

Del crimen no había rastro alguno. Nadie vio ni supo nada. La única evidencia que hablaba por sí misma era el cuerpo sin vida. Algunos curiosos se acercaron a observar la escena. A un metro del cadáver había otro considerable charco de sangre, por lo que se presume que, tras recibir un primer disparo, la víctima habría intentado arrastrarse para escapar. Sin embargo, poco pudo avanzar.

El hombre presentaba varios orificios de bala en la cabeza que no dejaron duda sobre la gravedad del ataque. Se trató de una agresión con una clara intención de matar. Incluso, no se pudo establecer con precisión cuántos disparos recibió, debido a la dimensión de las lesiones provocadas por los proyectiles.

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Los vecinos no lo reconocieron. Nadie sabía de quién se trataba y tampoco había pistas sobre cómo llegó hasta ese lugar. Vestía un bluyín con varios rotos producto del desgaste y manchas de suciedad. En la parte superior llevaba un saco azul oscuro y tenía el cabello liso y oscuro. Cerca de él estaba la gorra que portaba al momento del ataque: era negra y tenía un logo blanco en la parte frontal.

Poco después, se dio aviso a las autoridades. Una patrulla de la Policía llegó al sitio y los uniformados iniciaron las primeras indagaciones, mientras la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) adelantaba la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Durante la inspección no se hallaron elementos que permitieran establecer su identidad. El hombre ni siquiera portaba documentos, por lo que su nombre continúa siendo un misterio. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde avanzan los procesos de identificación y se espera que sus familiares se acerquen para reconocerlo.

En un primer momento, la investigación parece complicada. La ausencia de testigos y de cámaras de seguridad plantea un panorama complejo para esclarecer el crimen y establecer quiénes serían los responsables.

Aunque no se descarta otra posibilidad, la hipótesis preliminar señala que el asesinato habría ocurrido en el mismo lugar y que la víctima no habría sido trasladada hasta allí después de recibir los disparos.

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¿Un hurto?

La comunidad del sector denuncia que en esa vía existe una “bandita” de delincuentes dedicada al atraco a mano armada, especialmente contra motos.

“Pasar de noche por acá es de terror. Por más que haya alumbrado público, hay gente a la que se le ‘pega’ esa manada de ladrones en moto y la persiguen hasta que le quitan las cositas”, manifestó uno de los vecinos de la zona, quien observaba la escena al día siguiente.

Precisamente, esa banda de ladrones en grupo, mencionada por los habitantes, ya estaría relacionada con varios episodios de inseguridad en esta vía, incluso durante el día.

El pasado jueves, en horas de la mañana, una pareja fue víctima del robo de su moto, una Boxer negra, mientras se movilizaba hacia su lugar de trabajo.

A su vez, la semana anterior, un joven venezolano, de 21 años, fue sorprendido por las autoridades cuando transitaba cerca de la entrada a esta vía en una motocicleta que tenía una placa falsa.

El hombre fue capturado y el vehículo quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer si habría sido robado en días anteriores.

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