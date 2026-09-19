El silencio envuelve nuevo crimen en la cancha de Punta Brava, Cúcuta

A pocos metros del Canal Bogotá, en la cancha de Punta Brava, un hombre aparentemente en condición de calle fue asesinado a balazos la noche del pasado jueves, 17 de septiembre.

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El crimen ocurrió en uno de los sectores más golpeados por el microtráfico y la presencia de habitantes de calle, donde, pese a que los disparos rompieron la tranquilidad de la noche, nadie parece saber quién está detrás del ataque. La información oficial es tan escasa como la que circula entre los habitantes de este sector de la Comuna 10 de Cúcuta.

Hasta el momento, lo único cierto es que un ataque armado cobró la vida de un hombre, aún sin identificar, quien falleció minutos después de recibir varios disparos.

“En la cancha como que sonaron varios disparos, pero uno ni sale a mirar ya”, manifestó un residente del sector, en referencia al escenario deportivo ubicado en la avenida 22A con calle 23.

Fue allí, cuando el reloj marcaba las 10:00 de la noche, donde sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon varias veces contra uno de los hombres que se encontraba en los alrededores.

Esta zona es frecuentada por habitantes de calle, especialmente durante las horas de la noche, lo que convierte este punto en un lugar que genera temor entre los vecinos y transeúntes.

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La víctima cayó desplomada al suelo, mientras los responsables huyeron en medio de la oscuridad. Algunos integrantes de la comunidad y transeúntes la auxiliaron y trasladaron de emergencia a la Unidad Básica Loma de Bolívar. Sin embargo, no logró sobrevivir.

A pesar de recibir atención médica, el hombre perdió los signos vitales pocos minutos después de ingresar al centro asistencial. Los médicos confirmaron su muerte.

El caso fue atendido inicialmente por miembros de la Policía, quienes acordonaron el lugar para facilitar las labores de las autoridades y evitar el tránsito vehicular por la zona.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) hizo presencia en el lugar de los hechos para iniciar la investigación y tratar de esclarecer este nuevo crimen.

Entre las primeras hipótesis que manejan las autoridades se encuentra una posible disputa territorial entre bandas delincuenciales por el control del negocio del microtráfico. Sin embargo, esta versión es materia de investigación y deberá ser corroborada por los investigadores.

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