Tragedia para los Pérez en la vía Ocaña-Ábrego, agricultor fallecido y líder juvenil en recuperación tras ataque armado

A plena luz del día, una ráfaga de balas acabó con la vida de Héctor Pérez, reconocido agricultor de Ábrego, y dejó gravemente herido a su hijo, Rowan Danilo Pérez Arévalo, integrante del Consejo Municipal de Juventudes de ese municipio. Ambos se movilizaban en una motocicleta por el sector Los Llanitos, cuando fueron atacados en circunstancias que, hasta el momento, siguen siendo un misterio para las autoridades.

Padre e hijo tuvieron desenlaces distintos. Mientras Héctor murió en el lugar del ataque, Rowan permanece en recuperación en un centro asistencial, luego de recibir varios impactos de bala.

La situación mantiene a la familia en un estado de preocupación y confusión. Sus integrantes han preferido mantener la reserva sobre lo ocurrido y, a través de las redes sociales, han pedido respeto y mesura frente a los comentarios de terceros.

Allegados, amigos y familiares de Rowan han iniciado una cadena de oración por la recuperación del joven, cuyo estado de salud sigue siendo motivo de preocupación. El desenlace pudo ser mucho peor, como el de su padre.

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El atentado

El ataque ocurrió en medio del silencio y el temor que persisten en algunas zonas de la provincia de Ocaña. Hasta el momento, no se conocen relatos de testigos ni una versión oficial de las autoridades que permita establecer cómo sucedieron los hechos.

El atentado se registró la tarde del pasado jueves, 17 de septiembre, en el sector Los Llanitos, en jurisdicción del corregimiento Capitán Largo, ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano de Ábrego. Por ese lugar se movilizaban Héctor y Rowan en una motocicleta negra, de placa ZOH-11H.

Lo que ocurrió en la carretera sigue siendo un misterio. A un costado de la vía quedó la moto y, cerca de ella, los cuerpos de padre e hijo, tendidos en posiciones diferentes.

Héctor estaba acostado bocarriba, con los ojos abiertos y las manos sobre el abdomen, mientras que Rowan permanecía bocabajo, sobre el césped.

En la escena también encontraron un saco, del que aparentemente fue despojada una de las víctimas, y uno de los cascos que llevaban. La primera impresión de los transeúntes que reportaron el caso a las autoridades fue que se trataba de un doble homicidio, pues ninguno de los dos hombres parecía moverse.

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El cuerpo de Héctor presentaba varios impactos de bala, entre ellos uno en el abdomen y otros dos en el pecho, que le causaron la muerte. En el caso de su hijo, inicialmente solo se observaba una herida de bala en la parte derecha de la espalda.

Sin embargo, a medida que más personas llegaron al lugar y algunas se acercaron para verificar el estado de las víctimas, descubrieron que Rowan aún tenía signos vitales. De inmediato, solicitaron una ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial.

Padre e hijo fueron separados entonces por el desenlace de la tragedia. El cadáver de Héctor quedó tendido en el lugar, cubierto con una tela azul, mientras el joven era trasladado para recibir atención médica.

Rowan permanece bajo cuidado médico y con pronóstico reservado, según la información conocida hasta el momento.

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Oraciones por Rowan

La familia y los allegados del joven han expresado su solidaridad y esperanza por su recuperación. “La humildad y la sencillez que hay en tu corazón es única, tienes mil razones para seguir luchando”, publicó una prima de Rowan en redes sociales.

El Consejo Municipal de Juventudes de Ábrego también se pronunció sobre lo ocurrido y expresó sus deseos de recuperación para el joven, quien hace parte de esta organización.

“Como representantes de las juventudes de nuestro municipio, manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación frente a situaciones que vulneran la integridad, la tranquilidad y la vida de quienes trabajamos de manera incansable por el desarrollo social, cultural y democrático de Ábrego”, señaló el comunicado difundido en redes sociales.

Mientras Rowan continúa su recuperación, las circunstancias del ataque permanecen sin esclarecerse. Por ahora, no se conocen capturas ni una hipótesis oficial que permita establecer quiénes estarían detrás del crimen o cuál habría sido el motivo.

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La violencia no da tregua

En el último mes, ya son 13 las personas que han muerto en hechos violentos en la provincia de Ocaña, según el balance mencionado. La mayoría de estos casos se han registrado en Ocaña.

Ábrego tampoco ha estado exento de la violencia. Durante los últimos tres meses, se han registrado cinco homicidios, una situación que ha generado preocupación entre los habitantes de esta región de Norte de Santander.

Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer el ataque contra Héctor y Rowan Pérez, mientras la familia espera la recuperación del joven y respuestas sobre lo sucedido en la vía.

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