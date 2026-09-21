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Luto en Sardinata por la muerte de un hombre que habría sido arrollado por un vehículo fantasma
Luis Mario Ovallos fue encontrado sin vida en una vía del corregimiento La Victoria.
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jhonatanalexanderop
Luis Mario Sardinata
La opinión
La Opinión
Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Apenas un mes atrás, Luis Mario Ovallos estaba celebrando el quinto cumpleaños de su pequeña hija. Hoy, el ánimo de su familia está lejos de ser el mismo: los rodean el luto y la confusión por una muerte que los alcanzó de manera repentina.

Siga leyendo: Niña encontró la muerte en una carrera fatal en la avenida principal de Los Patios

Él era el hombre que fue encontrado sin vida en el corregimiento La Victoria, en Sardinata, durante la mañana de ayer, 20 de septiembre. Estaba solo, tendido en medio de una vía. Los registros sobre lo ocurrido son escasos, pero, por la forma en que algunos testigos encontraron el cuerpo, se presume que pudo haber sido víctima de un vehículo fantasma.

El hallazgo se produjo muy temprano y causó consternación entre los habitantes de la comunidad de Alto Viento, donde Luis Mario residía. La víctima dedicó toda su vida a las labores del campo en este sector del departamento.

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