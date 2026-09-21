Liberan a Jayson Bonilla, conductor de ambulancia que había sido secuestrado en Tibú

Después de varios días de permanecer secuestrado, se conoció la liberación de Jayson Bonilla, conductor de ambulancia del Hospital Regional Norte, quien había sido retenido en Tibú, Norte de Santander.

La noticia fue conocida este lunes 21 de septiembre, aunque hasta el momento se han entregado pocos detalles sobre las circunstancias en las que fue liberado.

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El caso había generado preocupación en la región luego de que, días atrás, circulara en redes sociales un video en el que el Eln reconoció tener en su poder al conductor.

En las imágenes, Bonilla apareció frente a una cámara y asegurando que integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc lo habrían obligado a utilizar la ambulancia para transportar paquetes pertenecientes a esa organización.

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