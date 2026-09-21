Mónica, menor víctima de reclutamiento en el Catatumbo, fue asesinada; su padre pedía ayuda desde hace cinco meses

La esperanza de una familia del Catatumbo de volver a ver con vida a Mónica Lizeth Beltrán, una menor de 13 años que había sido reclutada por las disidencias de las Farc, terminó este fin de semana con la confirmación de su muerte.

Mónica había sido reclutada el pasado 2 de abril de 2026, en horas de la noche, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda donde residía junto con su padre, en Tibú, y se la llevaron por la fuerza.

Desde entonces, Ramón Darío Beltrán, su padre, mantuvo la esperanza de que su hija regresara sana y salva. Durante meses pidió que la devolvieran y buscó obtener información sobre su paradero, pero sus llamados no fueron atendidos.

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La muerte de la menor fue confirmada por sus familiares y posteriormente dada a conocer públicamente por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguin Mayorga, quien lamentó el hecho a través de sus redes sociales.

“Con dolor en el alma, tengo que reportar el vil asesinato de la niña Mónica Lizeth Beltrán, quien había sido reclutada desde el pasado mes de abril por las Farc en el Catatumbo”, escribió.

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