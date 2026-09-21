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Mónica, menor víctima de reclutamiento en el Catatumbo, fue asesinada; su padre pedía ayuda desde hace cinco meses
Mónica Lizeth Beltrán había sido reclutada por las disidencias de las Farc el pasado 2 de abril.
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crojas
Mónica Lizeth Beltrán.
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La esperanza de una familia del Catatumbo de volver a ver con vida a Mónica Lizeth Beltrán, una menor de 13 años que había sido reclutada por las disidencias de las Farc, terminó este fin de semana con la confirmación de su muerte.

Mónica había sido reclutada el pasado 2 de abril de 2026, en horas de la noche, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda donde residía junto con su padre, en Tibú, y se la llevaron por la fuerza.

Desde entonces, Ramón Darío Beltrán, su padre, mantuvo la esperanza de que su hija regresara sana y salva. Durante meses pidió que la devolvieran y buscó obtener información sobre su paradero, pero sus llamados no fueron atendidos.

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La muerte de la menor fue confirmada por sus familiares y posteriormente dada a conocer públicamente por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguin Mayorga, quien lamentó el hecho a través de sus redes sociales.

“Con dolor en el alma, tengo que reportar el vil asesinato de la niña Mónica Lizeth Beltrán, quien había sido reclutada desde el pasado mes de abril por las Farc en el Catatumbo”, escribió.

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El dolor de un padre

La Opinión conversó con Ramón Darío Beltrán, quien contó que recibió la noticia sobre la muerte de su hija el domingo 20 de septiembre, a través de una llamada telefónica.

Según relató, inicialmente recibió una llamada alrededor de las 5:10 de la tarde, pero en ese momento no podía creer lo que estaba escuchando.

“Yo no lo creía. A las 6:40 volvieron a llamarme preguntando si yo era el papá de Mónica. Me dijeron que lo lamentaban mucho, que ella había fallecido”, contó el hombre.

Ramón aseguró que las personas que lo contactaron no se identificaron ni le entregaron mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte de la menor.

Por ahora, el cuerpo de Mónica permanece en una funeraria de Tibú, mientras su familia adelanta las gestiones para darle sepultura.

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"Era una niña muy calmada"

Ramón Darío es padre cabeza de hogar y tiene siete hijos Mónica era la quinta. Al recordarla, la describe como una niña tranquila y aficionada a las redes sociales, como muchos otros jóvenes de su edad. También aseguró que la menor nunca le contó que estuviera en riesgo de ser reclutada.

“Era una niña muy calmada. Como todos los niños, le gustaban las redes sociales, pero nunca llegó a decirme nada del tema. Ella me contaba cosas, pero de esto nunca me contó”, dijo.

Después del día en que fue reclutada, el padre solo pudo tener contacto con ella en una ocasión a través de una videollamada que duró aproximadamente tres minutos.

“Ella me hizo una videollamada de tres minutos máximo. Me dijo: ‘Papi, yo estoy bien aquí’. La noté preocupada. Le pregunté dónde estaba y no me dijo. No tuve más contacto con ella durante todo ese tiempo”, relató.

Desde entonces, Ramón vivió con la incertidumbre sobre el paradero de su hija y con la esperanza de volver a verla.

Ahora, tras conocer su muerte, la familia enfrenta una compleja situación para conseguir los recursos que les permitan cubrir los gastos de su sepultura.

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