Don Luis no pudo cruzar la calle y murió en un fuerte accidente de tránsito en Ábrego

El intento desesperado del señor José Luis Domínguez Durán por cruzar una calle en el casco urbano de Ábrego terminó en tragedia. El adulto mayor fue arrollado y perdió la vida en medio de un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió ayer, 20 de septiembre, a las 9:55 de la mañana, luego de que el hombre saliera de un establecimiento comercial y se dispusiera a cambiar de andén. Sin embargo, a pesar de que aceleró el paso, no alcanzó a calcular que por la vía se movilizaba un motociclista a alta velocidad.

Siga leyendo: Niña encontró la muerte en una carrera fatal en la avenida principal de Los Patios

Don Luis chocó contra el costado izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que el conductor saliera expulsado del vehículo y cayera sobre el andén ubicado a su izquierda. El joven, de unos 25 años, cayó de cara contra la acera y sufrió un fuerte golpe en el pecho y la cabeza.

Pero el destino de don Luis, como era conocido el hombre, fue aún más trágico. Tras el impacto, cayó en mitad de la carretera, justo cuando se aproximaba otra motocicleta a alta velocidad. El vehículo pasó por encima de él, a la altura del abdomen.

El adulto mayor quedó bocabajo sobre el asfalto, gravemente herido. Mientras tanto, el joven de camiseta negra comenzó a convulsionar en una de las canaletas ubicadas a un costado de la vía.

El motociclista fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Don Luis, en cambio, murió en el lugar de los hechos. Según se conoció, el otro conductor involucrado sufrió heridas menores.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .