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Santa Fe 2026: Ángel Barajas logró dos podios y va por más en los Juegos Suramericanos
El gimnasta cucuteño logró la medalla de oro en arzones y fue subcampeón en anillas. Hoy peleará en barras paralelas y barra fija.
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gcontreras
Ángel Barajas, Juegos de Santa Fe 2026.
La opinión
La Opinión
Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

Después de no lograr una buena presentación en la general individual, el gimnasta cucuteño Ángel Gabriel Barajas Vivas sacó lo mejor de sí para subir a los podios de arzones y anillas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

El deportista, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, se consagró campeón en arzones con un puntaje de 13.850 (producto de 5.800 en dificultad y 8.050 en ejecución), superando a siete rivales y compartiendo podio con el antioqueño Thomas Mejía (13.125) y el venezolano Adickxon Trejo (12.425).

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En anillas, Barajas –dirigido en Argentina por Jossimar Calvo- se colgó la presea de plata con un registro de 13.225 (con 5.200 de dificultad y 8.025 de ejecución,) solo vencido por el chileno Joaquín Álvarez (13.475) y el bronce fue para el argentino Daniel Villafañe (13.100). El también cucuteño Jorman Álvarez culminó en la séptima casilla (12.600).

El gimnasta nortesantandereano, que también logró la plata por equipos el fin de semana, buscará más podios la tarde de este miércoles 16 de septiembre en las finales de barras paralelas y barra fija, sus dos aparatos más fuertes.

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