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Hallan cuerpo que correspondería al de la bebé de María Camila Potosí
Las autoridades investigan el hallazgo de unos restos que corresponderían a la bebé de María Camila Potosí, mientras Medicina Legal adelanta los análisis para confirmar su identidad.
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crojas
Camila Potosi
Colprensa
Colprensa
Jueves, 30 de Julio de 2026

La bebé de María Camila Potosí, de quien no se tenía rastro desde el asesinato de la joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de gestación, habría sido encontrada sin vida, según investigan las autoridades este jueves 30 de julio.

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El hallazgo de un cuerpo que correspondería a la bebé llamada Alahia fue confirmado por fuentes oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en un caso que ha sido de interés público en el país.

Y es que son los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes adelantan los análisis científicos precisos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados. Hasta ahora no han dicho detalles y circunstancias del hallazgo.

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Imagen eliminada.

Las autoridades investigan el hallazgo de unos restos que corresponderían a Alahia, la bebé de María Camila Potosí.

Sin embargo, fuentes de la policía le habrían confirmado a El Pís de Cali que el cuerpo de la bebé fue hallado en una zona boscosa cerca del lugar donde se encontró a María Camila en el río Meléndez. Los procedimientos permitirán establecer de manera oficial la identidad de la menor y determinar las causas precisas de su fallecimiento.

Además, señalaron que las autoridades pudieron dar con esa ubicación luego de rastrear diferentes videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron dar con la zona y el punto exacto del hallazgo.

Este nuevo hallazgo permitiría comenzar a esclarecer el porqué y en qué condiciones fue extraído el cuerpo de la bebé de María Camila, debido a que fue hallada sin él en su interior al momento en que las autoridades encontraron su cuerpo en zona rural de La Buitrera, en Cali.

Con información de El Colombiano.

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