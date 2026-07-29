El guion es pésimo: traductora que inspiró a Christopher Nolan critica La Odisea

Christopher Nolan citó la traducción de Emily Wilson como una de las influencias centrales para su adaptación de La Odisea de Homero. Wilson lo leyó, fue al cine y luego escribió en la Revista de Libros de Londres que le “daría vergüenza haber escrito cualquier parte de ese guion”.

La crítica más demoledora de la película más celebrada del año llegó de la persona que más la conoció antes de que existiera.

Wilson, académica y traductora cuya versión del poema homérico publicada en 2017 se convirtió en referencia dentro y fuera de las universidades, no se anduvo con rodeos. “El guion es pésimo”, escribió. “Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”. Y más adelante: “Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”.

La ironía es que Nolan usó precisamente la primera frase de la traducción de Wilson como guía para construir a su Odiseo. Durante la gira de prensa, el director reveló a la revista Imperio que tomó la línea “Háblame de un hombre complicado” como punto de partida para el personaje interpretado por Matt Damon. Wilson, al parecer, no encontró en la pantalla al hombre complicado que ella había convertido.

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Su decepción tenía expectativas altas de por medio.“Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos pudiera impulsarlo a nuevas cotas creativas y permitirle crear personajes más creíbles”, escribió. “Pero La Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad. La visión de la película es demasiado confusa y sus personajes están poco desarrollados para ofrecer lo que apenas insinúa en cuanto a grandes ideas, aunque logra transmitir muy bien las grandes explosiones y los gigantes colosales”.

Con todo, Wilson no fue completamente implacable. Reconoció que la película ha generado un efecto secundario que le resulta bienvenido: las traducciones de La Odisea, incluida la suya, “se están vendiendo como pan caliente”.

“El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento que celebrar”, escribió. "Esta epopeya está atrayendo de nuevo al público a los cines. Quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura, lengua e historia". Y cerró con una concesión generosa: “Nolan está haciendo todo lo posible para que el público en general vuelva a leer, y se lo agradezco”.

También mencionó que sus hijos adolescentes “lo pasaron muy bien” en el cine. “Es un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, prácticamente con el mismo nivel de narrativa y profundidad emocional”, escribió.

Sobre la presencia femenina en la película, Wilson anotó que hay más personajes femeninos que en la mayoría de las obras de Nolan., "gracias al material original. Pero ninguna de ellas tiene mucho que decir, a diferencia de las caracterizaciones del poema".

La crítica de la academia contrasta con la que viene de la prensa especializada. La Odisea es la primera película de Nolan desde Oppenheimer, ganadora del Oscar a mejor película en 2023, y ha recibido elogios que rozan la hipérbole:El Telegraph la declarada “película del año”,The Times de Londres la calificó de “obra maestra en todos los sentidos” y Metro afirmó que “cambiará el cine para siempre”.

La película, estrenada a mediados de julio, está protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong'o, y narra el viaje de regreso de Odiseo tras la Guerra de Troya.

Tomado de El Colombiano.

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