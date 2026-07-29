Beéle, Karol G y Shakira lideran las nominaciones de Colombia en los Premios Juventud 2026

Los Premios Juventud 2026 ya tienen a sus nominados. La organización del evento reveló este 28 de julio la lista oficial de artistas que competirán por los galardones en una edición histórica que, por primera vez, se celebrará fuera de Estados Unidos.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, donde se premiará a lo mejor de la música latina, el entretenimiento y la cultura digital a través de 50 categorías, que abarcan desde los grandes éxitos musicales hasta creadores de contenido, podcasts y giras internacionales.

El cantante mexicano Carín León encabeza la lista de aspirantes con nueve nominaciones, mientras que Beéle, Kany García y Rauw Alejandro le siguen con siete candidaturas cada uno. La cuota colombiana también destaca gracias a la presencia de artistas como Karol G y Shakira, quienes vuelven a figurar entre los nombres más fuertes de la premiación.

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Colombia tendrá una amplia representación en los Premios Juventud

Además de Beéle, Karol G y Shakira, Colombia contará con una nutrida delegación de artistas nominados en distintas categorías. Entre ellos aparecen Feid, Manuel Turizo, Morat, Ryan Castro, Juanes, Camilo, Greeicy, J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Ovy On The Drums, Ela Taubert, Juan Duque, Kris R., Maisak, Kapo, Hamilton, Piso 21 y Venesti, quienes buscarán quedarse con alguno de los reconocimientos.

La presencia colombiana se extiende tanto a categorías individuales como a colaboraciones, producción musical, álbumes, canciones urbanas, pop y tropicales.

Nuevas categorías y una premiación más internacional

La edición 2026 también refleja la expansión de los géneros latinos y la creciente influencia de la música en español a nivel mundial. Este año debutan categorías como Mejor Euro-Song y Afrobeat Latino del Año, mientras se mantienen reconocimientos para Mejor Tour, Productor del Año, Álbum del Año, Mejor Fandom, Creator del Año y Podcast del Año.

España también tendrá un papel protagónico en la ceremonia gracias a artistas como Rosalía, Quevedo, Aitana, Ana Mena y Alejandro Sanz, quienes competirán en varias de las categorías principales.

Otro de los nombres destacados es Pablo Alborán, quien obtuvo nominaciones con su álbum “KM0”, incluido en la categoría de Mejor Álbum Pop, además de competir con la canción del mismo nombre en Mejor Canción Pop Balada.

Los artistas con más nominaciones

Carín León: 9 nominaciones.

Beéle: 7 nominaciones.

Kany García: 7 nominaciones.

Rauw Alejandro: 7 nominaciones.

La ceremonia de los Premios Juventud 2026 se celebrará el 3 de septiembre en Marbella, marcando el inicio de una nueva etapa para estos galardones, que por primera vez trasladan su sede fuera del territorio estadounidense para reconocer a las figuras más influyentes de la música latina y el entretenimiento.

Tomado de El Universal.

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