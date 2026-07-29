Foto de Shakira con Antonio de la Rúa desata rumores

Uno de los detalles que más comentarios generó fue el gesto de cercanía entre Shakira y De la Rúa. En la fotografía, la cantante aparece con una mano sobre el hombro del empresario, lo que llevó a que usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre la naturaleza de su actual vínculo, aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.
La historia entre ambos se remonta a comienzos de la década de los 2000, cuando iniciaron una relación que se extendió por cerca de once años. Durante ese tiempo, Antonio de la Rúa no solo acompañó a la artista en el plano personal, sino que también participó activamente en decisiones relacionadas con la expansión de su carrera, coincidiendo con el éxito internacional del álbum Laundry Service, producción que consolidó a Shakira en el mercado angloparlante.
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En enero de 2011, la entonces pareja anunció oficialmente el final de su relación mediante un comunicado conjunto, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latino. Desde entonces, ambos siguieron caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional.
Con información de El Universal.
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