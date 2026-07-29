Foto de Shakira con Antonio de la Rúa desata rumores

Una fotografía de Shakira junto a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, volvió a poner a ambos en el centro de la conversación pública. La imagen, difundida en redes sociales, muestra a la cantante colombiana compartiendo un encuentro informal con quien fuera su compañero sentimental y una figura clave en el desarrollo de su carrera internacional.

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La foto fue publicada por el empresario George Nader, quien acompañó el registro con el mensaje: “Solo n Michess!!”, una referencia que apunta a que el encuentro habría ocurrido en Miches, un destino turístico ubicado en la costa este de República Dominicana.

En la reunión también aparece Tonino Mebarak, hermano de la artista y uno de los integrantes más cercanos de su equipo de trabajo, además de otra persona que acompaña al grupo. Todos posan sonrientes, en un ambiente relajado que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la intérprete de Hips Don’t Lie.

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La foto de Shakira y Antonio de la Rúa