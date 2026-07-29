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Foto de Shakira con Antonio de la Rúa desata rumores
Una imagen de la cantante junto a su expareja en República Dominicana reavivó las especulaciones sobre la relación que mantienen tras más de una década de su separación.
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Colprensa
Colprensa
Miércoles, 29 de Julio de 2026

Una fotografía de Shakira junto a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, volvió a poner a ambos en el centro de la conversación pública. La imagen, difundida en redes sociales, muestra a la cantante colombiana compartiendo un encuentro informal con quien fuera su compañero sentimental y una figura clave en el desarrollo de su carrera internacional.

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La foto fue publicada por el empresario George Nader, quien acompañó el registro con el mensaje: “Solo n Michess!!”, una referencia que apunta a que el encuentro habría ocurrido en Miches, un destino turístico ubicado en la costa este de República Dominicana.

En la reunión también aparece Tonino Mebarak, hermano de la artista y uno de los integrantes más cercanos de su equipo de trabajo, además de otra persona que acompaña al grupo. Todos posan sonrientes, en un ambiente relajado que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la intérprete de Hips Don’t Lie.

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La foto de Shakira y Antonio de la Rúa

 

Uno de los detalles que más comentarios generó fue el gesto de cercanía entre Shakira y De la Rúa. En la fotografía, la cantante aparece con una mano sobre el hombro del empresario, lo que llevó a que usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre la naturaleza de su actual vínculo, aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La historia entre ambos se remonta a comienzos de la década de los 2000, cuando iniciaron una relación que se extendió por cerca de once años. Durante ese tiempo, Antonio de la Rúa no solo acompañó a la artista en el plano personal, sino que también participó activamente en decisiones relacionadas con la expansión de su carrera, coincidiendo con el éxito internacional del álbum Laundry Service, producción que consolidó a Shakira en el mercado angloparlante.

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En enero de 2011, la entonces pareja anunció oficialmente el final de su relación mediante un comunicado conjunto, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latino. Desde entonces, ambos siguieron caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional. 

Con información de El Universal.

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