Murió Kavinsky, reconocido DJ y productor francés de música electrónica

El mundo de la música electrónica está de luto tras la muerte del DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey. El artista fue hallado sin vida en su residencia de París a los 50 años, según informaron medios internacionales. Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, que por ahora permanece rodeado de incertidumbre.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del músico fue encontrado en su vivienda durante la noche del martes. La fiscalía de París indicó que, en una primera inspección, no se encontraron señales de violencia ni indicios que apunten a circunstancias sospechosas. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información para determinar la causa exacta de la muerte.

¿Qué le pasó a Kavinsky?

Algunas versiones preliminares señalan que el artista habría presentado fuertes dolores de cabeza en los días previos a su fallecimiento, por lo que se estudia la posibilidad de que haya sufrido un accidente cerebrovascular. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente y se espera que los resultados de las investigaciones arrojen más claridad en los próximos días.

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Kavinsky fue una de las figuras más influyentes del movimiento synthwave y de la escena electrónica francesa. Alcanzó reconocimiento internacional gracias a “Nightcall”, sencillo lanzado en 2010 que se convirtió en un fenómeno global tras formar parte de la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling. La canción ayudó a popularizar el sonido retro inspirado en la década de los ochenta y consolidó la identidad artística del productor.

A lo largo de su carrera, trabajó junto a destacados exponentes de la música electrónica como Daft Punk, Justice y SebastiAn. Su propuesta musical, caracterizada por la mezcla de sintetizadores, estética cinematográfica y referencias a los videojuegos, lo convirtió en uno de los máximos representantes del denominado French touch.

En los últimos años, Kavinsky volvió a captar la atención del público internacional gracias a su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una nueva versión de Nightcall. Tras conocerse la noticia de su muerte, artistas, seguidores y figuras públicas expresaron mensajes de condolencia y destacaron el legado que deja en la música electrónica contemporánea.

Mientras avanzan las investigaciones, el fallecimiento de Kavinsky deja un vacío en la escena musical internacional y pone fin a la trayectoria de uno de los productores más influyentes de su generación.

Tomado de El Universal.

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