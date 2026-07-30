UEFA rechaza plan de la FIFA para vender participaciones del Mundial a inversores privados

La UEFA y sus 55 federaciones miembro expresaron este jueves su rechazo "unánime e inequívoco" a la propuesta de la FIFA de ceder participaciones de la propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones a inversores privados. Además, advirtieron que no participarán en los torneos organizados por el organismo presidido por Gianni Infantino mientras esa iniciativa siga vigente.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", subrayó la UEFA.

Para el máximo organismo del fútbol europeo, resulta "irresponsable" e "indefendible" que una propuesta de tal trascendencia se haya elaborado "en secreto" y llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de gestionar este deporte.

"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial. Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias", añadió.

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A juicio de la UEFA, no se trata de una decisión democrática, sino de un modelo de gobernanza basado en la "intimidación". "Es un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del fútbol mundial. Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso. En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre", afirmó.

El organismo, presidido por Aleksander Ceferin, advirtió además que la rentabilidad comercial se convertiría en una obligación permanente. "Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, los formatos de las competiciones y el futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que mejor sirva al deporte, sino por lo que mejor sirva a los accionistas".

Este modelo no tiene cabida

La UEFA fue tajante al rechazar el modelo promovido por Infantino, al asegurar que "no tiene cabida en el fútbol mundial". "El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de quienes tienen como principal objetivo maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados pueden quedar subordinados a los beneficios de los inversores", indicó.

Asimismo, sostuvo que el fútbol "no puede hipotecar su futuro" en aras del beneficio económico. "La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación", destacó.

Por ello, anunció que "ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes", salvo que la iniciativa sea retirada por completo y existan garantías vinculantes de que la FIFA no volverá a abrir la propiedad de sus competiciones ni su gobernanza a inversores privados.

"Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos. Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta", concluyó.