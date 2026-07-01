Dimayor aplaza discusión sobre reparto de derechos de televisión del fútbol colombiano

La discusión sobre una reforma a la distribución actual de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, planteada por los ocho clubes más grandes del país, se aplazó hasta tanto no culmine el proceso de negociación de venta de esos derechos.



Así lo señaló la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), tras la realización este miércoles de una asamblea extraordinaria y al señalar que los equipos "intercambiaron diferentes puntos de vista sobre este modelo", pero no se llegó a un acuerdo o definición.



"Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales", precisó la Dimayor.

Le puede interesar: Richard Páez se responsabilizó del decepcionante debut del Cúcuta Deportivo en la Liga II-2026

Los ocho clubes con mayores hinchadas, títulos y logros deportivos anunciaron que no estaban dispuestos a ceder sus derechos para la transmisión televisada de sus partidos, hasta tanto no haya un acuerdo sobre la distribución, justo cuando la Dimayor adelanta el proceso de comercialización.



En su propuesta, el llamado "G-8" no pidió que se reduzcan los ingresos por derechos de televisión de los clubes, sino que a la distribución actual se añada un esquema que premie económicamente a los equipos de finales y ganadores y con la capacidad de convocatoria, es decir, los que más televisores prenden.



La decisión de abrir la discusión una vez se pacte un nuevo contrato de transmisión, que empezaría a regir a partir del próximo año, reafirmó "el compromiso de la Asamblea con un proceso participativo, transparente e institucional, orientado a construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del Fútbol Profesional Colombiano", subrayó la Dimayor.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .