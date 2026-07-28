Zinedine Zidane es el nuevo técnico de Francia hasta el Mundial de 2030

El extécnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha sido nombrado como seleccionador de Francia por los próximos cuatro años, hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030, en sustitución de Didier Deschamps, que puso fin a su ciclo de 14 años en el pasado Mundial de 2026, según ha anunciado este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



Así lo confirmó el presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien ha acompañado a Zinedine Zidane en su presentación oficial como nuevo entrenador de 'Les Bleus', que cayeron eliminados en las semifinales del pasado Mundial contra España (2-0), pero con un palmarés con Deschamps que incluye un Mundial (2018), una Liga de Naciones (2021) y un subcampeonato tanto en la Eurocopa (2016) como en el Mundial (2022).



"Es un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", comentó en rueda de prensa.

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Zidane, quien tuvo un mensaje de apoyo a las familias, bomberos y víctimas de los incendios que están asolando el país, felicitó a su antecesor, Didier Deschamps, "por todo lo que hizo". "Esta es una oportunidad para felicitarte. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar con un nuevo cuerpo técnico. Voy a dedicar toda mi energía a este equipo", apuntó.



Admitió que asumir el cargo de seleccionador es una "inmensa alegría". "Estoy un poco abrumado, pero tengo muchas emociones dentro. Estoy listo para el desafío; eso es lo que me impulsa. Es el mejor día de mi carrera como entrenador. Fui número 10, lo que me motiva es marcar goles. Viví en España durante 25 años, ya saben lo que eso significa. En el campo, fui un líder. Hoy quiero convertirme en un líder", comentó.



Por otro lado, aseguró no haber hablado aún con Kylian Mbappé. "He pasado estos 4 o 5 años esperando este día. Estoy muy emocionado y feliz con este nombramiento. No he hablado con Kylian. Lo más importante para él es descansar después de esta larga temporada. Tendremos la oportunidad de hablar con él y los demás jugadores en septiembre", manifestó.



Asimismo, reconoció que el de seleccionador es un "trabajo completamente diferente" al de un club. "No me asusta. Como es lo que siempre quise hacer, tendré un equilibrio entre mi vida personal y la selección francesa, lo cual me viene de maravilla. Es un trabajo diferente y no tengo ningún problema con eso", indicó.

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Acerca de la selección española, lo calificó como "un equipo difícil", pero que no es su prioridad. "Mi prioridad es Turquía para mi primer partido. Tendré tres semanas con los jugadores en septiembre, lo cual es fantástico, casi sin precedentes, para preparar las cosas con ellos. Tengo marcados en la mente los cuatro partidos que tengo por delante. Italia es especial porque jugué allí, conozco gente, hablo italiano, todo eso. Llevo un tiempo preparándome para estos partidos", subrayó.



Zidane, de 54 años, debutará en el banquillo el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Turquía, tres días antes de enfrentarse a Bélgica, ambos partidos a domicilio.



Zidane se estrenará en su país contra Italia, el 2 de octubre en Saint-Denis. En su etapa como jugador, 'Zizou' conquistó el Mundial de 1998 en Francia, que le valió para ganar el Balón de Oro, y la Eurocopa de 2000 en Bélgica y Países Bajos con su selección nacional.