Colombia vuelve a tocar la puerta del FMI: ¿cuánto podría ahorrarse en intereses?

Colombia abrió un nuevo diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo evalúe las finanzas públicas y el programa económico del Gobierno, en medio del fuerte déficit fiscal que enfrenta el país y de la búsqueda de mecanismos que ayuden a aliviar las presiones sobre las cuentas públicas.

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, explicó además de esa evaluación, Colombia debería buscar un mecanismo de financiamiento con el organismo, que podría alcanzar hasta US$17.000 millones.

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“No tenemos problemas de balanza de pagos, contamos con unas reservas internacionales que nos dan un respaldo fundamental, de US$67.000 millones aproximadamente, es decir, somos un país con fortaleza institucional”, afirmó Amorocho.

El experto dijo que endeudarse con el FMI es conveniente, por la histórica relación con esa institución, teniendo en cuenta que, en 2024, el organismo le aprobó una Línea de Crédito Flexible al país por un monto equivalente a US$8.100 millones, y que el gobierno de Gustavo Petro decidió cancelar después.

Además, el docente aseguró que sería un financiamiento con una tasa de, por lo menos, 2 puntos por debajo de las tasas internacionales, que, según Amorocho, rondan el 7%. “Haciendo operaciones de manejo de deuda nos dejaría en una mejor posición en intereses para liberar presupuesto y, de esa manera, disminuir el déficit fiscal”, agregó.

Igualmente, el experto en finanzas públicas reiteró que salir del aprieto fiscal requiere tres vías: el crédito con el fondo, la aprobación de la llamada Ley de Rescate Fiscal, que busca reducir el gasto en $45 billones, “lo cual no se va a lograr, solo se alcanzaría una disminución de $30 billones”; y una reforma tributaria inteligente.

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El equipo de expertos del Centro de Pensamiento Económico de ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) concluyó, en una investigación desarrollada, que lograr un acuerdo con la institución le permitiría a Colombia ahorrarse hasta 290 puntos básicos (pbs) o 2,9 puntos porcentuales de tasa de interés frente a lo que, eventualmente, le prestarían los mercados internacionales mediante emisiones de deuda.

Colombia ha acudido al FMI

De acuerdo con el informe, no es la primera vez que el país acude al FMI por esa necesidad. En 1999, solicitó un Acuerdo Extendido por tres años para poder llevar a cabo ajustes pertinentes para sanear las finanzas públicas, debido a una caída de los ingresos por exportaciones asociada a menores precios de los productos básicos y por el aumento de la preocupación de los mercados frente al deterioro fiscal y externo.

El monto de ese convenio, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, fue equivalente a cerca de US$2.700 millones en ese momento.

“Posteriormente, en 2003 y 2005, Colombia nuevamente solicitó el apoyo al FMI bajo un Acuerdo Stand-By, que terminó con un exitoso cumplimiento de las metas establecidas y con reformas implementadas”, recordó ANIF.

Para esa época, la nación enfrentó un contexto de alto déficit, mayores presiones de gasto asociadas a la seguridad nacional y condiciones menos favorables en los mercados financieros internacionales. Por ello, el entonces presidente Álvaro Uribe solicitó al FMI el convenio por 24 meses por un valor de US$2.100 millones.

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¿Qué opciones tiene el país?

ANIF planteó dos opciones más probables:

Línea de Precaución y Liquidez (LPL). Un mecanismo preventivo para países con fundamentos y marcos de política sólidos que aún registran algunas vulnerabilidades. Implica un costo de financiamiento significativamente menor respecto a los mercados internacionales (aproximadamente un 3,7% efectivo anual), lo que generaría un ahorro cercano a los 290 pbs en tasa de interés Acuerdo Stand-By (SBA). Proporciona apoyo de corto plazo (1 a 2 años, extensible a 3) para solventar necesidades de balanza de pagos. Las medidas de ajuste y las metas cuantitativas se negocian directamente dentro de la estructuración del programa

Otras líneas de crédito:

Servicio Ampliado del FMI (SAF). Diseñado para problemas estructurales de balanza de pagos con un horizonte de mediano plazo (programas de 3 a 4 años) y enfocado en reformas estructurales profundas

Diseñado para problemas estructurales de balanza de pagos con un horizonte de mediano plazo (programas de 3 a 4 años) y enfocado en reformas estructurales profundas Línea de Crédito Flexible (LCF) . Destinada a países con fundamentos macroeconómicos muy sólidos.

. Destinada a países con fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Otras líneas no aplicables. Instrumentos como la Línea de Liquidez de Corto Plazo o el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) no se ajustan a la situación, dado que el déficit fiscal colombiano responde a un desequilibrio acumulado y no a un choque externo súbito.

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Los investigadores de ANIF resaltaron que un programa con el FMI podría contribuir a fortalecer la confianza de los mercados al establecer un marco de política económica con metas, compromisos y mecanismos de seguimiento que respalden la corrección de los desequilibrios fiscales.

“La experiencia colombiana muestra que el acompañamiento del Fondo puede funcionar como un respaldo al programa económico del Gobierno, mientras que la experiencia reciente de Ecuador evidencia que sus recursos pueden complementar las demás fuentes de financiamiento durante el período de ajuste”, apuntó la asociación.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el vicepresidente José Manuel Restrepo y el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, se reunieron durante la visita del funcionario a Colombia, entre el 25 y el 28 de septiembre. El Gobierno solicitó iniciar la Consulta del Artículo IV y anunció que una delegación de Hacienda viajará a Washington para continuar el diálogo con el organismo.

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