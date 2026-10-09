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Alumnos de básica primaria presentaron innovadoras ponencias en Cúcuta
El evento se llevó a cabo en la víspera de la semana de receso escolar y contó con la presencia de padres de familia, docentes e invitados especiales de Pamplona, Antioquia y el Ministerio de Ciencias.
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Foro educativo infantil.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 9 de Octubre de 2026

Los estudiantes de primero y segundo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén participaron como ponentes en un foro educativo infantil, en el que presentaron proyectos desarrollados en el aula e intercambiaron conocimientos con otros compañeros.

Diana Carolina Vivas Ropero, docente de la institución, explicó que el evento se llevó a cabo en la víspera de la semana de receso  escolar y contó con la presencia de padres de familia, docentes e invitados especiales de Pamplona, Antioquia y el Ministerio de Ciencias.

La docente afirmó que, durante el encuentro, los alumnos expusieron tres iniciativas desarrolladas en el marco del proyecto Belentopia, que se impulsa desde el colegio.

“Este foro se hizo para dar una muestra de la manera en que se viene trabajando desde la institución, que es el aprendizaje basado en proyectos, el cual sigue la malla curricular del Ministerio de Educación. Este año empezamos con primero y segundo y el siguiente lo haremos con tercero, hasta eventualmente llegar a todos los grados”, agregó la profesora.

Las iniciativas expuestas

La primera ponencia presentada por los estudiantes de básica primaria consistió en un ejercicio en el que los alumnos se formularon preguntas entre sí después de ver la película Zootopia.

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Según explicó su docente, las preguntas giraron en torno a las características de los animales en la vida real, tanto de los que aparecen en la película como de otros que no están en ella. Asimismo, los menores conversaron sobre la solución de retos y los aprendizajes que les dejó el largometraje.

Antes de realizar este ejercicio, la profesora destacó que los alumnos también investigaron sobre los animales mediante revistas y documentales.
Otro de los proyectos presentados fue Belentopia diversa y multicultural, en el que los niños compartieron cuentos, fábulas y leyendas elaborados por ellos mismos.

“En el foro, algunos estudiantes socializaron sus cuentos y otros los leyeron en las aulas y los compartieron con sus compañeros. Este proyecto es importante porque se tuvieron en cuenta las leyendas, los dichos y los refranes que se conocen en sus familias. Además, previamente, los niños estudiaron los diferentes géneros narrativos”, explicó Vivas Ropero, quien destacó que este ejercicio también dio como resultado la elaboración de una revista.

Tras la realización del foro, los alumnos quedaron con varios elementos elaborados por ellos mismos.
Tras la realización del foro, los alumnos quedaron con varios elementos elaborados por ellos mismos.
Más de 200 personas estuvieron en el foro.
Más de 200 personas estuvieron en el foro.

 

El tercer proyecto expuesto en el foro educativo se denominó Mi barrio a través de mis ojos. En esta ponencia, los alumnos presentaron los hallazgos de un ejercicio desarrollado en el barrio Belén y en sectores cercanos.

De acuerdo con la profesora de básica primaria, los estudiantes utilizaron un cuaderno viajero para recopilar información sobre la cultura y las tradiciones de barrios como Rudesindo Soto, El Progreso, La Pastora, El Rodeo y Las Delicias.

“Para esta actividad, cada estudiante llevaba su cuaderno y visitaba una familia, cuyos integrantes le describían algún aspecto de su barrio que les llamaba la atención. Así, los alumnos también aprendían”, añadió la docente.

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Los resultados que dejó 

Tras la realización del foro y los diferentes ejercicios, los alumnos de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén obtuvieron varios productos elaborados por ellos mismos, entre ellos, cuadernos viajeros, álbumes para aprender a leer y escribir, y una revista de producción narrativa.

Adicionalmente, durante el encuentro se presentó la séptima edición de un libro en el que los alumnos de todo el colegio escriben sobre los docentes que más recuerdan. Igualmente, se llevó a cabo el lanzamiento de un libro elaborado por un estudiante de primer grado, en el que relata parte de la experiencia migratoria que ha vivido con su madre.

“Estos espacios son importantes porque promueven aprendizajes mediante experiencias significativas, vinculadas con la realidad y el contexto de los niños. También les permiten fortalecer su comunicación, superar el pánico escénico y fomentar la curiosidad”, concluyó Vivas Ropero.

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