Alumnos de básica primaria presentaron innovadoras ponencias en Cúcuta

Los estudiantes de primero y segundo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén participaron como ponentes en un foro educativo infantil, en el que presentaron proyectos desarrollados en el aula e intercambiaron conocimientos con otros compañeros.

Diana Carolina Vivas Ropero, docente de la institución, explicó que el evento se llevó a cabo en la víspera de la semana de receso escolar y contó con la presencia de padres de familia, docentes e invitados especiales de Pamplona, Antioquia y el Ministerio de Ciencias.

La docente afirmó que, durante el encuentro, los alumnos expusieron tres iniciativas desarrolladas en el marco del proyecto Belentopia, que se impulsa desde el colegio.

“Este foro se hizo para dar una muestra de la manera en que se viene trabajando desde la institución, que es el aprendizaje basado en proyectos, el cual sigue la malla curricular del Ministerio de Educación. Este año empezamos con primero y segundo y el siguiente lo haremos con tercero, hasta eventualmente llegar a todos los grados”, agregó la profesora.

Las iniciativas expuestas

La primera ponencia presentada por los estudiantes de básica primaria consistió en un ejercicio en el que los alumnos se formularon preguntas entre sí después de ver la película Zootopia.

Lea: Piero, el ciudadano del mundo que amó a Colombia

Según explicó su docente, las preguntas giraron en torno a las características de los animales en la vida real, tanto de los que aparecen en la película como de otros que no están en ella. Asimismo, los menores conversaron sobre la solución de retos y los aprendizajes que les dejó el largometraje.

Antes de realizar este ejercicio, la profesora destacó que los alumnos también investigaron sobre los animales mediante revistas y documentales.

Otro de los proyectos presentados fue Belentopia diversa y multicultural, en el que los niños compartieron cuentos, fábulas y leyendas elaborados por ellos mismos.

“En el foro, algunos estudiantes socializaron sus cuentos y otros los leyeron en las aulas y los compartieron con sus compañeros. Este proyecto es importante porque se tuvieron en cuenta las leyendas, los dichos y los refranes que se conocen en sus familias. Además, previamente, los niños estudiaron los diferentes géneros narrativos”, explicó Vivas Ropero, quien destacó que este ejercicio también dio como resultado la elaboración de una revista.