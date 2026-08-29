Toneladas de nuevas ayudas fueron enviadas desde Cúcuta a las ciudades afectadas por el terremoto

En cuanto a la razón por la que escogieron al Chocó como principal beneficiario de las ayudas, Hernández explicó que la decisión obedeció a que históricamente esta ha sido una región olvidada y que enfrenta diversas crisis sociales y políticas.
El envío de las ayudas
En cuanto al traslado de las ayudas, este salió de Cúcuta ayer y la Administración Municipal estuvo encargada de su transporte.
“Se hizo un convenio con la Alcaldía, que también enviará parte de esta mercancía hacia otras regiones afectadas, como Manizales. Esperamos que las donaciones se estén entregando, a más tardar, el próximo lunes. También es importante destacar que, aunque ya se cerró la jornada, todavía hemos estado recibiendo donaciones de varios cucuteños”, afirmó Hernández.
En este sentido, los organizadores de la jornada humanitaria manifestaron sentirse gratamente sorprendidos por la respuesta de los ciudadanos frente a la situación que enfrenta el país.
Además, invitaron a la comunidad a mantenerse atenta a las necesidades de las personas afectadas y a “despertar el lado humano”, para atender las consecuencias de esta emergencia.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .