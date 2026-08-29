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Toneladas de nuevas ayudas fueron enviadas desde Cúcuta a las ciudades afectadas por el terremoto
La iniciativa estuvo respaldada por gremios económicos y la comunidad en general.
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Jornada de donación
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 29 de Agosto de 2026

En una nueva muestra de solidaridad con los damnificados por el terremoto, ayer fueron enviadas desde Cúcuta más de ocho toneladas de ayudas humanitarias hacia el departamento del Chocó y otras ciudades afectadas por los sismos. Las donaciones, que incluyen alimentos, colchonetas, kits de aseo y comida para animales, fueron recolectadas en la empresa  Coguasimales Service SAS entre el 15 y el 21 del presente mes.

Alexander Hernández, director comercial de la compañía, explicó que esta jornada, liderada por la empresa, obtuvo importantes resultados gracias al apoyo de la comunidad y de empresarios de la ciudad.

“Una vez habilitamos el centro de acopio, los cucuteños se acercaron a donar variedad de productos. Asimismo, contamos con el apoyo de comerciantes, la Cámara de Comercio y Fenalco regional Norte de Santander”, indicó Hernández, quien destacó que la actividad se realizó en convenio con la Fundación Creer Colombia.

A la campaña también se sumaron los trabajadores de la empresa y sus familiares, quienes realizaron aportes pensando en el bienestar de la población más afectada. 

Más de ocho toneladas de ayudas fueron enviadas

 

En cuanto a la razón por la que escogieron al Chocó como principal beneficiario de las ayudas, Hernández explicó que la decisión obedeció a que históricamente esta ha sido una región olvidada y que enfrenta diversas crisis sociales y políticas.

El envío de las ayudas

En cuanto al traslado de las ayudas, este salió de Cúcuta ayer y la Administración Municipal estuvo encargada de su transporte.

 “Se hizo un convenio con la Alcaldía, que también enviará parte de esta mercancía hacia otras regiones afectadas, como Manizales. Esperamos que las donaciones se estén entregando, a más tardar, el próximo lunes. También es importante destacar que, aunque ya se cerró la jornada, todavía hemos estado recibiendo donaciones de varios cucuteños”, afirmó Hernández.

En este sentido, los organizadores de la jornada humanitaria manifestaron sentirse gratamente sorprendidos por la respuesta de los ciudadanos frente a la situación que enfrenta el país.

Además, invitaron a la comunidad a mantenerse atenta a las necesidades de las personas afectadas y a “despertar el lado humano”, para atender las consecuencias de esta emergencia.

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