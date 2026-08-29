Toneladas de nuevas ayudas fueron enviadas desde Cúcuta a las ciudades afectadas por el terremoto

En una nueva muestra de solidaridad con los damnificados por el terremoto, ayer fueron enviadas desde Cúcuta más de ocho toneladas de ayudas humanitarias hacia el departamento del Chocó y otras ciudades afectadas por los sismos. Las donaciones, que incluyen alimentos, colchonetas, kits de aseo y comida para animales, fueron recolectadas en la empresa Coguasimales Service SAS entre el 15 y el 21 del presente mes.

Alexander Hernández, director comercial de la compañía, explicó que esta jornada, liderada por la empresa, obtuvo importantes resultados gracias al apoyo de la comunidad y de empresarios de la ciudad.

“Una vez habilitamos el centro de acopio, los cucuteños se acercaron a donar variedad de productos. Asimismo, contamos con el apoyo de comerciantes, la Cámara de Comercio y Fenalco regional Norte de Santander”, indicó Hernández, quien destacó que la actividad se realizó en convenio con la Fundación Creer Colombia.

A la campaña también se sumaron los trabajadores de la empresa y sus familiares, quienes realizaron aportes pensando en el bienestar de la población más afectada.