Shakira lidera el listado de canciones colombianas con mayor impacto global en Spotify

La música colombiana continúa ampliando su alcance internacional. Spotify Colombia presentó el Global Impact List del primer semestre de 2026, un listado que mide el desempeño de las canciones de artistas colombianos fuera del país y que refleja el alcance que han conseguido sus producciones en plataformas digitales.

El primer lugar lo ocupa ‘Dai Dai’, colaboración entre Shakira y el artista nigeriano Burna Boy, que supera los 385 millones de reproducciones en Spotify a nivel global. El tema, presentado como el himno oficial del pasado Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, acumula además 37 días en el primer lugar del ranking diario global y se mantiene por sexta semana consecutiva en la cima del chart semanal de la plataforma.

El impacto de la canción también se ha extendido a otros mercados. En Reino Unido, ‘Dai Dai’ llegó al primer puesto de la lista oficial de streaming, convirtiéndose en un logro inédito para Shakira en ese país.

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Aria Vega y Ryan Castro, en el segundo lugar

El segundo puesto del Global Impact List es para ‘CHÉVERE (premium_remix)’, colaboración de la barranquillera Aria Vega con el paisa Ryan Castro. La canción acumula más de 105 millones de reproducciones en Spotify y suma 2,1 millones de videos en TikTok.

El sencillo también ha conseguido reconocimiento en la industria internacional: encabeza el listado de los 30 mejores temas latinos del año de Billboard y fue la única canción de una artista latina incluida en el especial Songs of Summer 2026 de Spotify.

En el tercer lugar aparece Manuel Turizo con ‘Por un Pendejo no se llora’, canción que suma 28 semanas en listas de dance europeas.

La cuarta posición corresponde a ‘ALGO TÚ’, colaboración entre Beéle y Shakira. El tema acumula 22 semanas en esas mismas listas europeas y mantiene presencia en los charts de España.

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Feid, el colombiano con más canciones en el top 10

El quinto puesto está ocupado por ‘Te Entiendo (Remix)’, colaboración de Feid, Maisak y Maluma. El tema hace parte de la destacada presencia del Ferxxo en el listado: el artista aparece con tres canciones dentro del top 10, convirtiéndose en el colombiano con mayor número de participaciones en esta clasificación.

El sexto lugar es para ‘Después de ti’, colaboración entre Karol G y Greg Gonzalez, vocalista de la banda estadounidense Cigarettes After Sex. La canción suma cerca de 39 millones de reproducciones en Spotify y más de 30 millones en YouTube Music.

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El tema fue presentado por Karol G durante su participación en Coachella 2026 y posteriormente fue incluido en su álbum No me arrepiento de sentir tanto, publicado el pasado 7 de agosto.

Con cifras que van desde decenas de millones hasta más de 385 millones de reproducciones, el listado de Spotify Colombia muestra el alcance que han conseguido los artistas nacionales en los mercados internacionales durante los primeros seis meses de 2026. Shakira, Feid, Karol G, Manuel Turizo, Beéle y otros nombres de la nueva generación colombiana continúan llevando sus canciones mucho más allá de las fronteras del país.

Con información de El Universal.

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