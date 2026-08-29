Jóvenes de Cúcuta siguen fortaleciendo sus habilidades de liderazgo

La versión número XX del Euromodelo Joven concluyó ayer en el salón de sesiones de la Asamblea de Norte de Santander, en donde se dieron cita más de 100 jóvenes de diferentes instituciones educativas de Cúcuta, para compartir las conclusiones de los tres días de deliberación y formación que tuvieron esta semana.

El encuentro también sirvió para que los estudiantes intercambiaran inquietudes, experiencias y reflexiones sobre la importancia del liderazgo, con algunos empresarios.

Le puede interesar:Un nuevo capítulo para la novela entre Cúcuta Deportivo y Jaime Andrés Peralta

El Euromodelo Joven es una iniciativa impulsada por la Fundación Revel, en alianza con la Delegación de la Unión Europea en Colombia, cuyo objetivo es acercar a niños, niñas y adolescentes al funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y, al mismo tiempo, fortalecer sus capacidades para el debate, la negociación, la diplomacia y la participación ciudadana.

Sebastián Salazar, estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y participante del Euromodelo por cinco años consecutivos, expresó que estos espacios le han resultado útiles y claves, porque le han permitido fortalecer sus capacidades intelectuales.

Para Salazar, este ejercicio no solo es un modelo, sino que también se ha convertido en un proyecto que aporta a la vida personal de quienes participan, volviéndose incluso un estilo de vida en el que la oratoria y el debate se hacen esenciales, al mismo tiempo que se convierten en una habilidad.

Siga leyendo:Trump anuncia el “mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

El joven invitó a los estudiantes cucuteños a que no vean el encuentro como un simple modelo internacional de los que se suelen hacer en los colegios, sino como una actividad que puede generar un efecto positivo en el país.

Por su parte, Fabio Granados, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda, expresó que de este encuentro se llevó muchos aprendizajes y resaltó que lo más importante fue conocer personas que le enseñaron sobre diversos temas.

Cristian Verbel, CEO de La Opinión, quien fue uno de los invitados a compartir con los jóvenes sus experiencias de liderazgo, destacó el espíritu explorador de los participantes y les insistió en que “para crecer en la vida deben salir de su zona de confort y aprender a transformar el miedo en fuerzas para superar lo desconocido”.

Lea también: Tragedia en la zona rural de Cúcuta: la joven Dariana murió ahogada en un canal de riego

Así mismo, los motivó a seguir participando en encuentros que fortalezcan sus capacidades y los ayuden a crecer personalmente.

La edición 2026 tuvo como ejes centrales Global Gateway, la defensa de la democracia y la innovación social, tres asuntos que fueron abordados desde una perspectiva educativa y de participación juvenil.

Bajo esa orientación, durante los tres días que duró el Euromodelo, los participantes discutieron y se involucraron en temas como la desigualdad, la exclusión y las brechas educativas y el acceso limitado a servicios esenciales, promoviendo soluciones que articulen las capacidades de las comunidades y las instituciones.

Entérese: Cuatro días después, la muerte alcanzó a don Luis en Ocaña

Los 100 estudiantes más destacados del modelo, que también se llevó a cabo en Bogotá, Riohacha, Bucaramanga y Barranquilla, serán seleccionados para participar en la fase nacional, que se desarrollará durante tres días en el Congreso de la República, en la capital del país. Allí tendrán la oportunidad de debatir ideas y propuestas relacionadas con Colombia y la Unión Europea.

Redacción: Angie Jaimes/ Practicante de periodismo

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .