Tadej Pogacar sufrió una fuerte caída y abandonó La Vuelta a España; Bryan Coquard ganó la octava etapa

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) sufrió una fuerte caída este sábado en la octava etapa de La Vuelta a España, a 33 kilómetros de meta, por la cual no pudo continuar, dolorido en el hombro izquierdo, abandono del líder y favorito en un día donde venció al esprint el francés Bryan Coquard (Cofidis) y que deja como nuevo líder al español Enric Mas (Movistar).

El cinco veces campeón del Tour de Francia, tras su victoria hace poco más de un mes, marchaba con el maillot rojo de La Vuelta desde el primer día, la contrarreloj de Mónaco. El martes, en Andorra, dio ya un buen golpe a la general para mandar con casi cuatro minutos por delante del español Mas, mientras que hizo 'hat-trick' de victorias con la sexta etapa en Castellón.

Sin embargo, la máquina eslovena no se libró del infortunio en forma de caída este sábado, cuando el pelotón, ya agrupado, enfilaba el puerto de Barx. Pogacar se fue contra otros corredores, viéndose después en las imágenes algo parecido a una piedra en el arcén. Pese a que varios ciclistas cayeron, solo el esloveno se quedó en el suelo incapaz de subir a la bici. El de UAE Team Emirates-XRG fue atendido y trató de reanudar la marcha pero lo descartó.

Sobre todo con una gran herida en el hombro izquierdo, Pogacar, que volvía a La Vuelta siete años después en busca de la 'grande' que le faltaba en su palmarés, tuvo que abandonar la ronda española subido en una ambulancia. El pelotón contuvo la respiración y el ritmo, en shock por la noticia, hasta que llegó la confirmación de la retirada del maillot rojo.

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La que parecía ser una jornada tranquila, terminó siendo accidentada, hasta el esprint final, donde ganó Coquard por delante del danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Lanzado el ataque por la victoria en Xeraco se produjo una última caída que convirtió a una treintena de corredores en una amasijo de hierros y ruedas.

La octava etapa, de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco en la Comunidad Valenciana, empezó con la fuga del ciclista español Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH), quien llegó a tener más de cinco minutos y estuvo rodando en solitario más de 120 kilómetros. El puerto de Barx era el juez, a 27,4 kilómetros de meta, pero antes de esa subida llegó la caída de Pogacar.

Huérfano de su líder, el UAE Team Emirates-XRG rodó atrás consternado y, ya en el descenso, aún con 20 hasta la llegada, el español Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5) se fugó con autoridad para acaparar los focos hasta casi la meta, pese al fuerte ritmo de un pelotón donde se acumularon los abandonos, salvados los de cabeza en el esprint que se llevó Coquard.

Cuando este domingo La Vuelta se empiece a reponer del abandono de su estrella, la ronda española enfilára la novena etapa, sobre 187 kilómetros, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana. El español Mas es el nuevo líder, con más de un minuto de renta sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), y minuto y medio con el esloveno cuatro veces ganador de La Vuelta Primoz Roglic (Red Bull BORA-hansgrohe).