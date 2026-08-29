A la cárcel funcionaria de la DIAN señalada de estafar a contribuyentes en Tolima

Tras la imputación de la Fiscalía General de la Nación, un juez envío a la cárcel a una funcionaria de la Dian en el Tolima quien estaría utilizando su cargo para estafar a contribuyentes a quienes supuestamente les facilitaba información para comprar bienes que iba a rematar la entidad.



El proceso se fundamenta en las denuncias de cinco víctimas en Ibagué y Armero (Tolima), contra Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada, esto porque entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos.



Según la Fiscalía “para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero quienes confiaron en los ofrecimientos de una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pusieron en evidencia un presunto entramado de engaños”.

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La funcionaria presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio y convencidos de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos.



Se citó por la Fiscalía que en uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad.



Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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