Carrera Atlética Clínica Norte está lista para su cuarta edición

El encuentro atlético, además de sus tres recorridos, tendrá las categorías Juvenil, Abierta, Máster A y Máster B. La bolsa de premios oscila entre los 30 y 35 millones de pesos.

“Cúcuta es una ciudad que tiene un llamativo muy importante para los atletas por la planimetría. Es un recorrido plano, estable y eso hace que, en términos generales, los tiempos de los deportistas sean muy rápidos”, dijo el gerente.

En la presentación estuvieron los destacados corredores nortesantandereanos Diego Vera y Yajaira Rubio, así como Hernán Galeano (deportista amputado) y Freddy Jaimes (paratleta visual).

“Esperamos también la participación de atletas de Venezuela y los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia y más regiones. Nuestro objetivo es lograr ampliar horizontes y que esta carrera se consolide como una de las principales de la ciudad y Norte de Santander”, enfatizó el directivo de la Clínica Norte.

Link de inscripciones: https://www.app.spikessystem.com/registro/carrera-atletica-clinica-norte

Los recorridos

Las tres distancias inician desde la clínica, partiendo desde la avenida Primera hasta la altura de la calle 11, donde se tomará ruta hacia el Banco de la República y, posteriormente, la avenida Gran Colombia hasta el Puente de Guadua para seguir rumbo por Los Libertadores.

En los 5km, el retorno será a la altura del barrio San Eduardo para culminar en El Malecón (Patín de las Fruta). En los 10 km, el retorno es en el semáforo de Unicentro, la ruta prosigue hasta el puente Elías M. Soto y de vuelta para culminar en el Patín de las Fruta; mientras, los 15 km replican el recorrido de los 10, pero se extenderá hasta el puente Benito Hernández antes volver al Patín de la Fruta.

El kit

Este año, la organización optó por presentar una camiseta con tonos azules, amarillos, y rojos, inspirada en los colores de Colombia y con unos apliques geométricos en las mangas rememorando las prendas clásicas de la selección nacional de fútbol.

Además, el kit incluye dorsal con chip, medalla, bolsa ecológica de tela y medias.

Costos

La venta de inscripciones está compuesta por tres etapas. En la primera de ellas (30 de julio a 31 de agosto) el costo será de 144.000; la segunda (162.000) 31 de agosto a 30 de septiembre y la final (180.000) entre el 1 de octubre hasta una semana antes de la carrera o agotar existencias.

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