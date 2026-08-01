Proponen ruta a De la Espriella para una frontera segura que impulse el turismo, el comercio y el empleo 

Un grupo de empresarios agrupados en la Gran Alianza Empresarial (GAE) se trasladó hasta Bogotá para dejarle al presidente electo, Abelardo de la Espriella, una propuesta con cinco acciones para promover el turismo binacional y respaldar los sectores productivos de Norte de Santander.

Los nortesantandereanos se reunieron con el general (r) Jorge Mora y Jorge Jaller, ministro de Defensa y embajador de Colombia en Venezuela designados, a quienes les plantearon convertir la seguridad fronteriza en una plataforma para la recuperación económica regional.

Lea además: Entidades financieras proyectan el precio del dólar en Colombia para diciembre

El presidente de la GAE, Jairo Ramos, afirmó que la región necesita una estrategia que conecte seguridad, turismo, comercio, inversión y generación de empleo. “Si hay seguridad, hay turismo. Si hay turismo, hay comercio. Y si hay comercio, hay empleo, inversión y bienestar para miles de familias”, recalcó.

Ramos sostuvo que Norte de Santander no debe ser visto únicamente como un territorio con retos de control en orden público, sino como una región capaz de convertirse en motor de desarrollo para Colombia, agregando que un mayor seguridad recuperaría la confianza de visitantes e inversionistas y dinamizaría hoteles, restaurantes, comercio, transporte y servicios de salud.

Le puede interesar: Dólar en mínimos y crisis tras los terremotos de Venezuela enfrían el comercio en Cúcuta

El dirigente empresarial de los sectores calzado y hotelero recordó que las empresas han soportado durante años el impacto del cierre fronterizo, la incertidumbre y la disminución de la actividad económica. Por ello, solicitó un respaldo decidido del nuevo gobierno, que se posesionará el 7 de agosto, para hacer del departamento un ejemplo de desarrollo fronterizo.

Los cinco pilares

Consolidar una frontera segura. Mayor presencia institucional, tecnología y controles inteligentes que faciliten el tránsito legal de personas y mercancías. Crear la Policía de Turismo Fronteriza. Se encargará de orientar, proteger y acompañar al visitante venezolano y al colombiano que viaja hacia Venezuela. Impulsar el turismo binacional. Aprovechar el potencial comercial, hotelero, gastronómico, cultural y de salud de Cúcuta y su área metropolitana. Fortalecer los sectores productivos. Respaldar el calzado, los textiles y la industria de insumos, actividades que generan miles de empleos en el departamento. Garantizar la participación empresarial. Abrir espacios permanentes para que el sector privado aporte soluciones prácticas en las mesas de trabajo con las entidades públicas.

Lea también: Con su talento, calidad y creatividad, Norte de Santander busca nuevos clientes en Colombiamoda

El presidente de la GAE insistió en que los empresarios no quieren ser simples observadores, sino aliados estratégicos del Ejecutivo, porque son ellos quienes invierten, generan empleo y conocen diariamente las dificultades de la economía y, por ello, pueden aportar soluciones prácticas y contribuir a construir políticas públicas ajustadas a las necesidades del territorio.

“Norte de Santander debe dejar de ser visto como una frontera de problemas y convertirse en la frontera de las oportunidades para Colombia y para nuestra relación con Venezuela”, recalcó Jairo Ramos. Ante la propuesta de la Gran Alianza Empresarial se acordaron implementar mesas de trabajo.

Jairo Ramos destacó especialmente la importancia de las industrias de la moda y de insumos, sectores que históricamente han sostenido miles de puestos de trabajo.

La propuesta de la Gran Alianza Empresarial fue entregada a representantes institucionales y acordaron implementar mesas de trabajo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion