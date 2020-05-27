Entidades financieras proyectan el precio del dólar en Colombia para diciembre

Prever a comienzos de año que el dólar estaría cerca de los $3.000 habría parecido un escenario poco probable. Sin embargo, el contexto internacional favoreció la revaluación del peso colombiano, que llevó a la divisa a cerrar la jornada del 30 de julio en $3.132,29. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué va a pasar con el dólar de aquí a fin de año?

Según la Encuesta de Expectativas de Citi Group, para las predicciones más optimistas para el consumidor aún sitúan al dólar por encima de los $3.200. De hecho, Skandia y Alianza, las instituciones financiera que auguran un peso más fuerte frente a la divisa norteamericana, ven su valor en $3.300: por encima de los precios actuales. Para fin de año, BTG Pactual tiene la predicción de un dólar más caro entre los entes consultados, al llegar a $3.750.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que “el precio del dólar captura muchos elementos. Principalmente diría que, en este caso particular, desde Corficolombiana ha primado el tema electoral. Si uno controla todos los demás factores, como el carry trade, el petróleo y la debilidad del dólar, sin duda el elemento electoral sigue siendo el principal. Ahora bien, mencioné un par de elementos adicionales que también podrían estar en la ecuación”, afirmó Pabón.

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El director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana también reconoció que “sin duda el tema del petróleo ha impactado. Aunque su relevancia no es la misma de antes, el petróleo sigue siendo nuestra principal fuente de divisas, al menos en materia de comercio exterior. Por tanto, que los precios del petróleo lleguen a los US$100 por barril beneficia o impulsa la apreciación del peso frente al dólar”.

El mercado le apuesta a $3.500

Entre las entidades de la Encuesta de Expectativas, ocho afirman que la divisa norteamericana va a estar entre los $3.500 y los $3.600 para diciembre del próximo año. Varios de los bancos más importantes del país, como Bancolombia ($3.548), Davibank ($3.567) y Banco Santander ($3.550), tienen esa proyección. Además, ese rango entre $3.500 y $3.600 es compartido por entidades como Asobancaria y Corficolombiana. De hecho, el propio Citi Group, organizador de la encuesta, comparte el rango de visión con las entidades financieras anteriormente mencionadas. Solamente cinco bancos creen que el dólar va a rebasar los $3.600 de aquí a Navidad y fin de año.

Para Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, “hay dos elementos adicionales al carry trade que explican la apreciación del peso colombiano. El primero tiene que ver claramente con el riesgo país. La prima de riesgo país está en 1,88 puntos porcentuales. Esa prima es la más baja que tenemos desde 2019 y refleja dos elementos principales. (...) El otro factor que ha contribuido mucho a la apreciación del peso durante este mes tiene que ver con el precio del petróleo. El presidente Trump había anunciado a comienzos de mes una tregua de dos meses con Irán y algunos acuerdos preliminares para resolver el conflicto. Sin embargo, eso finalmente demostró no ser cierto y ayer el petróleo cerró en US$90,7 por barril, frente a los US$70 observados el pasado 3 de julio”, explicó Langebaek sobre la revaluación del peso colombiano frente al dólar.

No hay piso ni techo

Pabón también se refirió al posible piso que podría alcanzar la divisa estadounidense en los próximos meses e indicó que, más allá de un nivel puntual, los inversionistas deben estar preparados para distintos escenarios. “Creo que lo que hemos visto en los últimos meses, más que advertir pisos, indica que hay que estar preparado para cualquier escenario. En este contexto de gran incertidumbre, no solo local sino, sobre todo, global, creo que no hay que poner ni pisos ni techos”, afirmó el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

¿Quién le atinó al dólar de hoy?

De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas de Citi Group, Banco Santander fue la entidad que más se aproximó al valor actual del dólar. Según sus proyecciones, la divisa cerraría el mes en $3.150. Además, la filial de la entidad española prevé que cada US$1 se ubicará en $3.550 al cierre de este año y en $3.480 al finalizar 2027. Irónicamente, la institución que más se alejó del valor actual de la divisa estadounidense fue el Citi Group, organizador de la encuesta. Para ellos, el dólar iba a estar, al finalizar julio, sobre los $3.429: más de los $3.500 que de los $3.000.

Tomado de La República.

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