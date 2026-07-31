Baja el desempleo, pero la informalidad no da tregua en Cúcuta

El mercado laboral a nivel nacional tuvo indicadores positivos el mes pasado, porque la tasa de desocupación bajó 0,5 puntos porcentuales (p.p.), respecto al mismo mes de 2025, y se ubicó en 8,0%.

Además, según el informe entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de ocupación pasó de 58,4% a 59,4%, una variación de 0,9 p.p., por lo se sumaron 706.000 empleados, para un total de 24.5 millones.

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En el caso de Cúcuta y su área metropolitana, los desempleados se redujeron en 1,1 p.p., en el último año, por lo que la proporción registrada es de 10,0% en el trimestre abril-junio. La capital de Norte de Santander se ubicó en el noveno lugar de la tabla de 23 urbes principales.

Los tres primero lugares en desempleo los tuvieron Quibdó (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Mientras que los últimos puestos los ocuparon Villavicencio (7,9%), Pereira A.M. (7,2%) y Medellín A.M. (7,1%).

El DANE precisó que, en La Perla del Norte, los ocupados se incrementaron prácticamente en nada, solo 0,1 punto; el indicador pasó de 55,8% a 55,9% y se contabilizaron 444.000 trabajadores ejerciendo labores.

En cuanto a la informalidad, el mes pasado, la proporción se mantuvo en 55,1% en el total nacional. El panorama en Cúcuta fue mejor, pero la tasa se mantiene alta, pues cayó solo de 61,3% 60,6%, es decir, -0,7 puntos.

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La zona fronteriza se ubicó en el cuarto lugar de la tabla, con mayor población empleada de manera informal, por debajo de Sincelejo (65,7%), Riohacha (62,4%) y Valledupar (60,7%).

De acuerdo con la institución estadística, las urbes con menos informalidad son Manizales A.M. (35,4%), Tunja (35,1%) y Bogotá D.C. (33,3%).

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Otros datos nacionales

La tasa de desocupación de las mujeres fue de 9,9% en junio, mientras que la de los hombres se situó en 6,6%, con una brecha de género de 3,3 p.p.

Alojamiento y servicios de comida fue la rama que más aportó a la variación de la población ocupada, con un aumento de 289.000 puestos.

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