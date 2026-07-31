Obras por Impuestos invertirá $17.372 millones en seis proyectos, en Norte de Santander

En su tercera sesión de 2026, la Mesa Territorial de Obras por Impuestos de Norte de Santander llevó a cabo la entrega protocolaria de seis proyectos financiados mediante este mecanismo a las alcaldías beneficiarias de la presente vigencia, con inversiones por más de $17.372 millones.

La instancia es liderada por el gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Francisco Unda, quien destacó que las obras están orientadas al fortalecimiento de la infraestructura vial, la conectividad y la atención a los niños en varios municipios.

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En este escenario, el gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), José Miguel González, informó que aportará más de $2.606 millones para fortalecer la atención a la primera infancia mediante la dotación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Sardinata, Santiago, El Zulia, El Carmen y San Calixto.

El director de la clínica Medical Duarte, Javier Duarte; y el gerente de CENS, José Miguel González, durante la entrega de los proyectos. / Foto: cortesía

Asimismo, se realizó la entrega de proyectos de infraestructura vial en El Zulia, La Playa de Belén, El Tarra, Sardinata y Santiago, ejecutados con el aporte de empresas del sector privado como Medical Duarte ZF S.A.S., Lumisalud Alimentación y Lavandería Hospitalaria S.A.S., Comercializadora Duarquint S.A.S. y TOP Medical Systems S.A., contribuyendo a mejorar la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades.

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Durante el foro ‘Catatumbo, tierra de oportunidades. El futuro de las obras por impuestos y el rol de los nuevos legisladores’ desarrollado en la Universidad Libre, Francisco Unda explicó que la meta que se han trazado la Mesa es pasar de una inversión anual de $35.000 millones a $100.000 millones, casi tres veces la suma de ahora.

También fue presentado el portafolio de proyectos en gestión para el periodo 2026-2027, una apuesta que permitirá continuar impulsando la inversión social, la competitividad y las oportunidades de desarrollo, demostrando que el trabajo articulado entre el sector público y privado sigue siendo un motor clave para la transformación de los territorios.

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El mecanismo Obras por Impuestos se ha consolidado como un espacio de participación voluntaria y de gobernanza colaborativa que articula a entidades públicas, empresas y aliados estratégicos para promover inversiones de alto impacto en municipios de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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