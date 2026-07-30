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Empresarios de Colombia recuperan el optimismo, aunque la industria aún no despega
La mejora de las expectativas aún no logra sacar del terreno negativo al Índice de Confianza Industrial (ICI), que se ubicó en -0,1%.
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petare
Industria. / Foto: archivo
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Jueves, 30 de Julio de 2026

La confianza de los empresarios mejoró en junio, mes en el que terminó la incertidumbre electoral tras la elección presidencial. 

Sin embargo, el optimismo aún no logra sacar a la industria del terreno negativo, pues el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó en -0,1%, mientras el comercio registró una recuperación más sólida.

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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de junio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 28,6%, lo que representó un aumento de 8,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mes anterior. Igualmente, el ICI mostró un incremento de 2,8 p.p. respecto a mayo.

La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que el crecimiento ICCO se explica por la mejora en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre y en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, mientras que el nivel de existencias disminuyó. 

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“Por su parte, el Índice de Confianza Industrial tuvo un incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre y una caída en el nivel de existencias, compensado parcialmente por una disminución en el volumen actual de pedidos”, agregó Meléndez.

Frente al primer trimestre de 2026, en junio se presentó una variación positiva en las expectativas de generación de empleo del sector industrial para el próximo trimestre (10,7 p.p.) y una disminución frente al mismo trimestre del año anterior (4,7 p.p.). 

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Los resultados desagregados muestran que el 13% de los encuestados cree que la generación de empleo en la industria durante los próximos tres meses crecerá; cerca del 75,3%, que se mantendrá igual; el 11,7% de los encuestados considera que el empleo disminuirá.

Además, la percepción de los industriales sobre sobre la presencia de actividades de contrabando continuó disminuyendo y se ubicó en 3,9%.

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