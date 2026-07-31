CREG propone nuevo esquema para transparentar el precio del combustible de aviación

La CREG presentó una propuesta que busca modernizar la regulación económica del combustible de aviación para motores tipo turbina - Jet, mediante una estructura de precios más transparente y un régimen que fortalezca la competencia, el acceso a la información y el seguimiento del mercado.

Lea: Nunca se descuidó la producción: Ricardo Roa deja Ecopetrol defendiendo su gestión

La propuesta, que está presente en los proyectos regulatorios CREG 704 012 y 704 013 de 2026, busca adecuar el esquema vigente a las necesidades actuales del mercado.



Dentro de los aspectos centrales de la propuesta normativa, la Comisión reorganiza la estructura de formación del precio del combustible de aviación para visibilizar cada una de las variables asociadas a la cadena de abastecimiento, desde la producción o importación hasta el suministro final a las aeronaves.



La CREG aseguró que esta medida no incorpora nuevos costos a la tarifa, sino que aporta claridad y facilita la trazabilidad de los componentes logísticos, de suministro, transporte y distribución.

Ingrese: ¿Cómo aprovechar la caída del dolar? Bancoldéx le ofrece hasta US$5 millones para hacerlo

“La propuesta regulatoria brinda total certeza jurídica sobre la actividad de importación al aclarar que cualquier agente que cumpla con los requisitos vigentes podrá importar combustible, eliminando barreras de interpretación para la entrada de nuevos competidores sin alterar las exigencias técnicas, ambientales o de calidad”, afirmó la directora ejecutiva de la CREG, Adriana Jiménez Delgado.

Infórmese: Empresarios de Colombia recuperan el optimismo, aunque la industria aún no despega

Por otro lado, el proyecto también incorpora un tratamiento económico para el Combustible Sostenible de Aviación (SAF) que permite reconocer dentro del precio elcomponente sostenible hasta en un dos por ciento.



“Con estas medidas, la Comisión espera ofrecer reglas más claras para productores, importadores, distribuidores, operadores logísticos, aeropuertos, comercializadores y usuarios del combustible de aviación, facilitando una mejor comprensión de la formación de precios, promoviendo condiciones de competencia y fortaleciendo las herramientas regulatorias para el monitoreo del mercado”, concluyó la CREG.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .