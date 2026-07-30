Nunca se descuidó la producción: Ricardo Roa deja Ecopetrol defendiendo su gestión

Luego de más de tres años al mando de Ecopetrol, Ricardo Roa, deja la petrolera estatal con un paso lleno de controversias, apuestas por la transición energética y preocupación por el estado económico de la compañía.

Roa se desempeñó como presidente de Ecopetrol desde abril de 2023 hasta este 30 de julio de 2026, un periodo lleno de obstáculos para el crecimiento de la petrolera estatal, pues a pesar de venir de uno de los mejores resultados financieros de su historia en el año 2022, la variabilidad en el precio del petróleo y las cambiantes variables del mercado externo han supuesto una piedra en el camino de la ‘iguana’.

En el marco de su informe de gestión, Ricardo Roa aseguró que durante su administración, Ecopetrol registró grandes avances de cara al futuro de la compañía sin descuidar el negocio tradicional, por el contrario, fortaleciendo sus capacidades.

Roa detalló que desde su llegada ha trabajado para garantizar que Ecopetrol se consolide como un grupo empresarial multienergético con una gran apuesta por la transición hacia tecnologías limpias.

“Llegó la hora de hacer un cierre, en este importante espacio donde crecimos, donde tuve la oportunidad de colocar a los seres humanos en el centro. Ecopetrol se consolidó como un grupo empresarial multienergético, la visión 2040 ya se encuentra en ejecución y genera resultados concretos”, aseguró Roa.

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“Para quienes critican que en Ecopetrol nunca se invirtió en la actividad exploratoria ahí están los números, 1.670 millones de dólares en estos cuatro años en inversiones en la actividad exploratoria. Gracias a estos hemos tenido la mejor tasa trianual en la actividad exploratoria, recuerdo al llegar hace 3 años que eso estaba como en 29% y ahora tenemos el 43% de tasa efectiva en la actividad exploratoria, y en Ecopetrol nunca se ha detenido la inversión en la actividad exploratoria”, añadió el dirigente empresarial.

El presidente de Ecopetrol también aseguró que la producción nunca se ha descuidado y que por el contrario creció con una visión multienergética. La producción alcanzó un promedio durante su administración de 738 mil barriles de petróleo equivalente por día (kbped)

En cuanto a la transición energética, la compañía puso en marcha un plan para hacer crecer su portafolio renovable 4 veces frente a 2022, pasando de 208 MW a 951 MW en 2026. Además, Roa aseguró que hay expectativas para que se adicionen otros 350 MW a la matriz para el final del año.

Por otro lado, en materia financiera, Ricardo Roa calificó los resultados de la petrolera estatal como "resilientes" ante un escenario adverso caracterizado por el bajo precio del barril de petróleo Brent y la Tasa Representativa del Mercado.

Roa aseguró que, a pesar de estas situaciones, sus resultados no han sido malos, por el contrario, anticipó que los resultados semestrales de la compañía, que serán presentados durante los próximos días serán ‘extraordinarios’.

Así mismo, la compañía consolidó transferencias a la nación por 175,6 billones de pesos entre el 2022 y el 2025, dos veces más que en períodos anteriores.

“Para quienes dicen que matamos la gallina de los huevos de oro, periodo 2014 - 2017 promedio año 19,1 billones de transferencias a la nación, periodo del 2022 al 2025, 175 billones de transferencias a la nación en impuestos, regalías y utilidades, un promedio superior a los 45 billones de pesos año. Yo pregunto, si unos números de estos son destruir economía o son todo lo contrario”, enfatizó Roa.

Los problemas que opacaron los resultados de la empresa

Durante su intervención en la presentación del informe de gestión, el presidente de Ecopetrol lamentó que su administración se haya visto afectados por sus líos judiciales, tanto personales como derivados de su participación en la campaña Petro Presidente.

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“Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano Ricardo Roa hubieran estado en el foco de atención de esta organización porque impidieron ver los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”

Además, Roa aseguró que después de su periodo al mando de la compañía dará la cara a todos los requerimientos que realicen los órganos de control en relación a las diligencias judiciales.

“No me voy a ir del país, yo aquí estoy como lo he dicho siempre. Aquí me quedaré con confianza, tranquilidad, asumiendo y poniéndole la cara a los órganos de justicia, como en toda mi vida lo he hecho”, concluyó.

Roa se va en medio de dos investigaciones penales, una de ellas en relación a su desempeño como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y otra con la compra de un apartamento lujoso en Bogotá. Esta diligencia hace referencia a los presuntos vínculos entre Ricardo Roa y el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien presuntamente habría facilitado la compra del apartamento a un precio inferior al del mercado.

Este apartamento fue adquirido por el empresario Serafino Iacono, quien presuntamente tendría relación con Mancera, además de ser un empresario distinguido en el sector energético.

En ese sentido, la investigación de los entes de control determinó que Ecopetrol adjudicó a una empresa vinculada a Mancera un contrato para la regasificación de gas importado, hechos que podrían dar pie a un presunto caso de tráfico de influencias.

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