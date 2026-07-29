Conozca las seis maneras de pagar con dólares si va a hacer un viaje fuera de Colombia

El dólar está en su punto más bajo de los últimos siete años. La divisa cerró ayer en $3.205,83, lo que representó un alza de $0,03 frente a la TRM, e incluso tocó un nuevo mínimo de $3.182,10.

Bajo este panorama, puede ser un buen momento para pagar o hacer compras en dólares. Hay seis maneras de hacerlo: la compra física de billetes en casas de cambio; las compras digitales de la divisa en billeteras; los retiros en cajeros internacionales; las compras con tarjeta débito o crédito en el exterior; y los avances de efectivo con tarjeta.

Casas de cambio

Hasta ayer, el promedio de venta fue de $3.351, mientras que el de compra alcanzó $3.228. La divisa está casi $200 más cara en las casas de cambio que en las plataformas digitales.

Para Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, “cuando la divisa está en un rango favorable, la decisión relevante no es únicamente cuánto convertir, sino en qué formato mantenerlo”. Por ello, el efectivo físico muestra algunas limitantes, como el riesgo de pérdida o robo y las tasas que aplican las casas de cambio para comerciar con la moneda. “Conviene separar dos cosas, lo que cuesta operar en dólares por la vía tradicional y lo que cuesta hacerlo a través de una plataforma tecnológica”, recomendó.

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Dólares digitales

La segunda forma de pagar con la moneda estadounidense son los dólares digitales, negociados en las principales billeteras digitales del mercado. Un total de siete empresas tienen un promedio de compra de $3.253, mientras que la venta de dólares alcanza $3.191. Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66 en Colombia, explicó que las personas pueden pagar con dos tipos de divisas: dólares reales, comprados en una plataforma digital, o stablecoins, criptoactivos emitidos por empresas privadas que buscan mantener una paridad con el dólar real.

Retiros en cajeros

Cuando se está en el exterior, otra vía para comprar en dólares es recurrir a los cajeros, pero debe tenerse presente que la mayoría de los bancos cobran comisiones por estas transacciones. El promedio de retiros en 19 entidades bancarias es de $11.637. Teniendo en cuenta que la TRM cerró en $3.205,83, retirar un dólar podría costar $14.842, aunque resulta más rentable si la cantidad de dólares retirados aumenta (el ejemplo es meramente ilustrativo). Banco AV Villas, Banco de Bogotá y Davivienda cobran $29.900, $22.320 y $21.500, respectivamente, siendo las comisiones más altas. Bbva, Nubank y Lulo Bank tienen los costos más bajos, de US$2, $6.800 y $6.850, respectivamente.

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Compras con débito en dólares

En cuanto a las compras con tarjeta débito en el exterior, cada entidad aplica cobros diferentes sobre el valor de la compra. El más alto es del 2,9% y corresponde a AV Villas; GNB Sudameris tiene una comisión de 2,75%, mientras que Itaú cuenta con 2,5%. Es decir, a una compra de un producto de un dólar ($3.205,8) se le suman $92,97, que es el 2,9% de la TRM. Con lo cual, esa compra hipotética costaría $3.298.

Compras con tarjeta de crédito

También hay comisiones por compras con tarjeta de crédito que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, comprar un artículo de un dólar ($3.205,8) tendría una comisión de 3,3% con Lulo Bank, con lo cual el valor terminaría en $3.311,5. Otros bancos con comisiones son Banco de Bogotá (2,8%); Banco de Occidente (3%); y Banco Caja Social (2,9%).

Avances en efectivo

Está también la comisión por avances en efectivo, la cual alcanza $8.067 en promedio. Retomando el ejemplo anterior, si la TRM está en $3.205,8, sacar un dólar de un cajero por medio de un avance en efectivo terminaría costando $11.272.

Las entidades que tienen las comisiones más altas son Itaú, con $12.990; Banco Falabella ($7.950); DaviBank, con un costo de $7.942; y Banco de Bogotá, con $7.940.

Tomado de La República.

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