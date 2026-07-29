Gobierno acelera conexión de proyectos eléctricos ante El Niño

El Ministerio de Minas y Energía ordenó a todos los operadores de red del país reportar, de manera obligatoria, la información de puntos de conexión para los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración, generación distribuida y comunidades energéticas que se encuentran en trámite.

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La medida, que hace parte de las acciones preventivas a la llegada del fenómeno de El Niño, busca acelerar la conexión de nuevos proyectos y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.



En ese sentido, la circular expedida por el ministerio permitirá consolidar un inventario nacional de la capacidad de generación que puede incorporarse al Sistema Interconectado Nacional en el corto plazo, identificar las barreras que hoy retrasan la conexión de nuevos proyectos y adoptar medidas para acelerar su entrada.

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Los operadores de red deberán informar, entre otros aspectos, la ubicación de cada proyecto, su capacidad instalada, el estado del trámite de conexión, las fechas previstas de puesta en operación y las restricciones técnicas que puedan estar afectando su desarrollo. La información deberá remitirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la circular.

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“La seguridad energética del país exige información oportuna y decisiones anticipadas. Con este reporte obligatorio podremos identificar qué proyectos están listos para entrar en operación, qué obstáculos están frenando su conexión y actuar rápidamente para remover esas barreras. Cada megavatio que logremos incorporar fortalecerá la confiabilidad del sistema eléctrico y la atención del fenómeno de El Niño”, enfatizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.



“No solo estamos haciendo seguimiento a la oferta y la demanda de energía, estamos contribuyendo para acelerar la transición energética y promover que proyectos de autogeneración, generación distribuida y comunidades energéticas puedan aportar al sistema en el menor tiempo posible. Esa es una medida concreta para proteger el servicio de energía de todos los colombianos”, concluyó el ministro.

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