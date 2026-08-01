Aberrante caso en Ocaña, habría sometido a su mamá a dos años de violencia

Un supuesto ciclo de violencia física, psicológica, verbal, patrimonial e intimidatoria es lo que la Fiscalía le atribuye a Helbert Samuel Mieles Guerrero, cuya presunta víctima era su propia madre, lo que convierte este caso en un hecho especialmente alarmante.

De acuerdo con la investigación, el hoy privado de la libertad habría sometido a la mujer, de 66 años, a constantes agresiones y malos tratos desde agosto de 2024 hasta julio de 2026. Por estos hechos fue capturado en el barrio Nueva España, en Ocaña.

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Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que evidenciarían que el hombre lanzó amenazas de muerte, profirió insultos y, en varias oportunidades, habría agredido físicamente a la víctima.

Además, es señalado de incendiar bienes dentro de la vivienda y de ejercer constantes actos de control, intimidación y hostigamiento contra su madre, por motivos que aún son materia de investigación.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia que permitió a las autoridades conocer lo que, al parecer, ocurría al interior de la vivienda. Posteriormente, la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Aunque Helbert Samuel Mieles Guerrero no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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