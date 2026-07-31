Asesinan a tres oficiales retirados del Ejército mientras montaban bicicleta en Cauca

Tres oficiales retirados del Ejército colombiano fueron asesinados a tiros cuando montaban en bicicleta en una carretera entre Silvia y Totoró, en el convulso departamento del Cauca, informaron las autoridades.

Según se conoció, los tres exmilitares, identificadas como Libardo Osorio, coronel retirado, y Harold Sánchez y Rodrigo Amórtegui, mayores retirados, recibieron disparos de integrantes de un grupo armado ilegal, que aún no ha sido identificado.

En el departamento del Cauca operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc, que es liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

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Autoridades se pronunciaron tras el asesinato de los tres oficiales retirados

La Procuraduría General de la Nación condenó el ataque y exigió a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes a investigar con celeridad el hecho para que capturen a los responsables.

“Este crimen, perpetrado por integrantes de grupos armados ilegales no solo arrebata la vida a tres colombianos, sino que ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República”, señaló la Procuraduría.

Por su parte, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán dijo: “Rechazamos con absoluta contundencia el asesinato de tres ciudadanos en la vereda (aldea) Miraflores, sobre la vía Silvia–Totoró. Este crimen atroz enluta al Cauca, hiere profundamente a nuestras comunidades y constituye un ataque directo contra la vida, la libertad y el derecho de los caucanos a vivir en paz”.

El funcionario pidió a las autoridades competentes “el pronto esclarecimiento de estos hechos y que los responsables de este crimen sean identificados, capturados y judicializados con todo el peso de la ley”.

Así mismo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que cifra en 77 las masacres cometidas este año en Colombia, señaló que los tres militares retirados fueron interceptados por hombres armados que les dispararon “de manera indiscriminada con fusiles, causándoles la muerte”.

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Abelardo de la Espriella rechazó asesinato de los tres oficiales retirados

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, también rechazó el crimen y aseguró que el 7 de agosto llevarán al consejo de seguridad que se realizará en Cali la estrategia para mejorar la seguridad del suroccidente del país y empezarán a ejecutarla desde el 8 de agosto.

“Los criminales que crecieron de la mano del nefasto gobierno, que en buena hora la democracia desalojó del poder, no pueden seguir asesinando a los colombianos impunemente. General Mora: El suroccidente colombiano NO puede seguir esperando una estrategia regional para recuperar la soberanía y salvar las vidas que los bandidos apagan. El 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que tendremos en Cali, llevemos la estrategia para empezar a ejecutarla desde el 8 de agosto: el crimen no triunfará”, expresó.