Indicadores de Jeremías | Plinio Apuleyo Mendoza García

Plinio Apuleyo Mendoza García

A lo largo de su vida, Plinio Apuleyo Mendoza García fue un colombino con relevancia en el ámbito de la cultura nacional. Se formó en el conocimiento humanista, con dedicación al periodismo y a la literatura como ejercicio creador durante sus 94 años. Dio de sí lo mejor, con significativo aporte en la interpretación del entorno en que también fue protagonista.

La obra de Plinio Apuleyo constituye un legado de categoría perdurable y así se le debe tomar en cuenta para su preservación y su extensión al patrimonio de la nación. Las universidades y en general los centros académicos que promueven la cultura así lo deben tomar en cuenta.

La posesión del presidente

La ceremonia de posesión del presidente de Colombia está llamada a revestir la más alta solemnidad institucional, como expresión de su fluidez democrática. Y no debe convertirse en una puja mediática, con banalidades incluidas, como se está haciendo ahora.

Al disponerse que el juramento del jefe del Estado que asume el mando se cumpla ante el Congreso reunido en pleno, se busca el predominio de la legitimidad proveniente del pueblo que avala la elección del gobernante.

No debieran tener cabida en este acto de tanta trascendencia los caprichos narcisistas que ponen en duda la solvencia que debiera sustentar la personalidad de quien está llamado a asumir los destinos de la nación.

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La animada feria de Cúcuta

En el pasado, Cúcuta celebró con animación y holgura las llamadas fiestas julianas. Era un regocijo generalizado con diferentes actividades, las cuales expresaban la identidad de la región y dejaban un saldo de satisfacciones entre los habitantes de la ciudad.

Con la nueva feria, de celebración anual en los últimos años, se ha buscado seguramente revivir ese ambiente que lleva a que los diferentes sectores se junten en actividades comunes que promueven solidaridad en sus vidas.

La feria debe ser una celebración con evidentes resultados positivos en la existencia colectiva de la comunidad local.

Rechazo a la decisión de representantes de once curules de paz del Congreso

La Corporación Red Departamental de Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta, la fundación Una Mano Amiga Colombo-venezolana, Camino a la Paz y la Libertad, la Asociación Agrícola del Catatumbo y Tierra y Vida, capítulo Norte de Santander, rechazaron el pronunciamiento de once congresistas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de paz de respaldo al proyecto político liderado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Nos preocupa que la representación otorgada a las víctimas pueda perder su independencia frente a intereses políticos”, se dice en el documento político.

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Secretaria de Cultura de Cúcuta, en La Palabra

En las emisiones de sábado y domingo (1 y 2 de agosto en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) del programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN, el personaje de su entrevista será la secretaria de cultura de Cúcuta, Maribel García Quiroga. Ella habla de la Feria que tuvo desarrollo en estos últimos días y del movimiento cultural en la región, en sus diversas expresiones. Lo expone con proyección promisoria a la espera de positivos resultados.

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