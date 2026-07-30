Nortesantandereano Luis Alfonso Mejía presidirá la Comisión Segunda del Senado

Luis Alfonso Mejía Núñez, senador nortesantandereano por la Alianza Verde, fue elegido como presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República.

La elección de Mejía se dio por unanimidad, al recibir los 10 votos de los integrantes de la comisión.

“Asumo con honor y responsabilidad la Presidencia de la Comisión Segunda del @SenadoGovCo. Trabajaré con dedicación por los grandes temas que competen a esta Comisión: la seguridad, las relaciones internacionales y nuestras fronteras, siempre con la convicción de servir a Colombia”, expresó Mejía a través de sus redes sociales.

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La Comisión Segunda del Senado abarca asuntos de política internacional, defensa nacional y Fuerza Pública, fronteras, migración, tratados públicos, carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica, entre otros asuntos del orden internacional.