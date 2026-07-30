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Nortesantandereano Luis Alfonso Mejía presidirá la Comisión Segunda del Senado
El senador de la Alianza Verde asumirá la dirección de una de las comisiones más estratégicas del Congreso, encargada de temas relacionados con seguridad, relaciones internacionales, fronteras, migración y defensa nacional.
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valents2121
Senador Luis Alfonso Mejía, elegido presidente de la Comisión Segunda del Congreso
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Jueves, 30 de Julio de 2026

Luis Alfonso Mejía Núñez, senador nortesantandereano por la Alianza Verde, fue elegido como presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República.

La elección de Mejía se dio por unanimidad, al recibir los 10 votos de los integrantes de la comisión.

“Asumo con honor y responsabilidad la Presidencia de la Comisión Segunda del @SenadoGovCo. Trabajaré con dedicación por los grandes temas que competen a esta Comisión: la seguridad, las relaciones internacionales y nuestras fronteras, siempre con la convicción de servir a Colombia”, expresó Mejía  a través de sus redes sociales.

Lea aquí: Así quedaron ubicados los congresistas de Norte de Santander en las diferentes comisiones del Congreso

La Comisión Segunda del Senado abarca asuntos de política internacional, defensa nacional y Fuerza Pública, fronteras, migración, tratados públicos, carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica, entre otros asuntos del orden internacional.

Perfil 

 

Luis Alfonso Mejía Núñez (Alianza Verde) alcanzó en las elecciones de Congreso 64.201votos.  Es un dirigente político nacido en Cúcuta, cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito regional. Inició su carrera en el servicio público como concejal de Cúcuta durante el periodo 2008-2011 y posteriormente fue elegido diputado de Norte de Santander para los periodos 2016-2019 y 2020-2023.

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Su trabajo político ha estado enfocado en el contacto con las comunidades y en el seguimiento a las necesidades de los municipios del departamento. Como senador de la República, ha manifestado su interés en impulsar iniciativas relacionadas con el desarrollo económico y social de Norte de Santander y en promover una mayor participación de las regiones en la formulación de políticas públicas.

Mejía es fundador del movimiento Pa'lante, organización política surgida bajo el liderazgo del exsenador y exgobernador de Norte de Santander Edgar Díaz Contreras, desde la cual ha consolidado su proyecto político en el departamento.

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