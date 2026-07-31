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Así fue el silencioso ataque armado que dejó un capturado y un herido en El Malecón de Cúcuta
El presunto responsable, al parecer menor de edad, fue detenido con una pistola con silenciador.
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jhonatanalexanderop
Ataque Malecón Ferias
La opinión
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Viernes, 31 de Julio de 2026

Mientras cientos de cucuteños se reunían a lo largo de la avenida Los Libertadores, a la espera del inicio de las actividades de las ferias locales, en la esquina de la calle 7 se perpetró un nuevo crimen. Los leves estruendos que se escucharon no eran fuegos artificiales, sino los disparos de un ataque armado.

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La víctima sería un joven que, al parecer, trabajaba en los alrededores de un reconocido restaurante. Hasta allí llegó otro muchacho, quien no dudó en accionar un arma de fuego, pese al notorio despliegue policial que había en el sector.

El hecho ocurrió minutos antes de las 4:25 de la tarde de ayer, 30 de julio. El pistolero, vestido con una camiseta negra con la leyenda Diesel, se acercó a su objetivo, quien permanecía en la entrada del restaurante con un chaleco reflectivo naranja sobre su ropa oscura.

El atacante, de apariencia muy joven e incluso presuntamente menor de edad, disparó en varias oportunidades antes de huir por la calle 7. El sonido de las detonaciones y los gritos de los numerosos testigos alertaron a una patrulla cercana, cuyos uniformados iniciaron de inmediato la persecución.

Durante la huida se habría registrado un intercambio de disparos, que dejó varias vainillas esparcidas sobre el asfalto. Finalmente, el sospechoso fue capturado una cuadra más adelante. Los policías pasaron de perseguirlo a protegerlo, pues una multitud enfurecida intentó lincharlo y lo golpeó en repetidas oportunidades. La Policía le incautó una pistola con silenciador.

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"¡Llame a mi mamá, tiene que llamar a mi mamá!", aseguran testigos que gritaba el joven mientras era custodiado por los uniformados, quienes lo subieron rápidamente a una camioneta institucional para sacarlo del lugar.

Entretanto, una patrulla ingresó por Los Libertadores y trasladó al herido en el platón del vehículo hasta un centro asistencial, donde, al cierre de esta edición, permanecía bajo pronóstico reservado.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar las primeras indagaciones, revisar cámaras de seguridad y recopilar testimonios que permitan esclarecer este confuso hecho.

Hasta el momento, las autoridades desconocen los móviles del ataque.

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